Michel le prouve : les statues peuvent pleurer

Michel le prouve : les statues peuvent pleurer

De battre son cœur s’est arrêté.

Celui qui avait tenu sa pose rituelle durant 438 minutes n’a pas pu rester de marbre jusqu’au bout. Depuis le début de la phase de groupes, Michel Kuka Mboladinga, supporter de la RD Congo devenu une figure emblématique, tenait la même pose en restant immobile pendant 90 minutes. Mais mardi soir, après l’élimination des Léopards face à l’Algérie (1-0 après prolongations), la statue s’est fissurée.

La fin du rêve

Pour la première fois, Michel a laissé couler quelques larmes, témoignant de la fin d’un rêve et d’une mission silencieuse. Surnommé « Lumumba », il était devenu bien plus qu’un simple fan en tribune : une image voire un symbole, entre prestation politique et artistique.

Michel reproduisait fidèlement la célèbre statue de Patrice Lumumba à Kinshasa, rendant hommage à la figure de l’indépendance congolaise et premier Premier ministre du pays. « Je fais ça pour donner de la force à l’équipe, de l’énergie aux joueurs », expliquait-il, conscient de l’engouement. « Ça me dépasse même. Je n’arrive même pas à marcher. Tout le monde me demande des photos, des interviews, des vidéos. […] C’est la fierté de notre pays, c’est le Congo qui gagne. »

Devenu viral, adulé, un peu chambré aussi (trollé par Mohammed Amoura après la victoire des Fennecs), Michel avait fini par incarner un peu de cette CAN. Au point même de rencontrer Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), avant le dernier match de la RD Congo.

On l’attend pour le match de barrage intercontinental au Mexique en mars prochain.

