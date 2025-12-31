S’abonner au mag
CM
Ce supporter de la RD Congo reste immobile pendant 90 minutes

Il volerait presque la vedette à Gaël Kakuta.

À la CAN 2025, certains chantent, hurlent, d’autres exultent. Michel Kuka Mboladinga, lui, reste debout, parfaitement immobile pendant 90 minutes. Depuis le début de la phase de groupes, ce supporter de la RD Congo est devenu en tribune une attraction à lui tout seul.

Ce mardi soir, face au Botswana (3-0), alors que son équipe servait le spectacle, Michel Kuka Mboladinga, dit « Lumumba  » (en hommage à Patrice Lumumba, figure de l’indépendance congolaise et premier Premier ministre du pays), s’est adonné à la même prestation, à la fois artistique et politique. Posté sur son piédestal, il a tenu sa pose rituelle : main droite levée vers le ciel, buste gainé, regard vers l’horizon, reproduisant fidèlement la posture de la célèbre statue de Patrice Lumumba érigée à Kinshasa. 

Une performance depuis 2013

Un immobilisme qui ne prend fin qu’au coup de sifflet final, seul moment où l’artiste s’autorise à sourire, descendre de son piédestal et communier avec les supporters venus l’entourer comme une rockstar. Sa notoriété, devenue mondiale, amuse autant qu’elle impressionne le principal l’intéressé. « Gloire à Dieu, je suis très content de ça, confie-t-il à Brut. Effectivement parce que le travail que je fais m’a donné beaucoup de valeur. »

Depuis, sortir du stade est devenu une autre épreuve. Photos, applaudissements et sollicitations en tout genre. « Je suis moi-même surpris, je ne m’attendais pas à ça », explique celui qui soutient les Léopards en gardant la pose depuis 2013. « Je suis un artiste, je suis animateur, c’est pour cela que je fais ça, c’est mon travail. » Il a déjà annoncé qu’il remettrait ça en huitième de finale face à l’Algérie.

Ça doit bien valoir un trophée.

La FIFA suspend les fédérations congolaise et pakistanaise

CM

