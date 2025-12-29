Dix trophées ridicules pour boucler 2025 et accompagner Paul Pogba

Paul Pogba a eu le droit au trophée en bois du come-back de l’année 2025 lors de la cérémonie en bois des Global Soccer Awards, ce dimanche. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin et ne pas proposer dix autres distinctions individuelles ridicules ? C’est parti !

→ Trophée du meilleur message d’excuse : Jérémie Boga, Nice

Ah Jérémie, il ne fallait pas s’excuser si vite. En novembre dernier, le natif de Marseille invite quelques supporters marseillais à l’Allianz Riviera pour assister à la débâcle face à l’OM (1-5). Problème : les invités se filment ensuite en train de chambrer les supporters niçois depuis leur loge. Oups. Boga dégaine alors un message d’excuses parfaitement calibré, entre mea culpa sincère et promesse de « donner le maximum sur le terrain ». Dix jours plus tard, c’est le bagarre gate après la défaite à Lorient. Les excuses ? Cette fois, elles resteront au vestiaire.

→ Trophée du joueur qui n’a pas de trophée : Hakan Çalhanoğlu, Inter

Un trophée individuel qui aurait presque mérité d’être collectif. Finaliste humilié en Ligue des champions, battu sur le fil en Serie A par Naples, éliminé en demi-finales de Coupe d’Italie par l’AC Milan, puis sorti en Supercoupe aux tirs au but par Bologne… La saison blanche ultime. Si Kylian Mbappé est d’accord, on peut déposer le brevet. Ce trophée tentera de combler un vide dans le cœur interiste. Buona fortuna, amici.

→ Trophée de la plus belle longue touche : Michael Kayode, Brentford

Grande mode de 2025, la longue touche méritait bien son trophée. Et qui mieux que Michael Kayode, latéral italien, pour recevoir les lauriers ? Oui, oui, c’est un jeune Piémontais qui incarne la renaissance de cette vieille coutume de Premier League. La touche façon missile sol-air a retrouvé ses lettres de noblesse. Décisif face à Liverpool (3-2) en octobre, Kayode pourrait bientôt créer de l’emploi avec un entraîneur spécialisé dans les touches longues. Attention quand même à ne pas trop en faire.

→ Trophée du trophée le plus stylé : DFB-Pokal

La Ligue des champions, c’est bien. La Coupe du monde, très bien. Mais objectivement, la DFB-Pokal est le plus beau trophée du football. Massif, scintillant, orné de pierres dont personne ne connaît vraiment le nom, loin du plateau-repas du Community Shield ou de la traditionnelle Coupe de France. En plus, depuis le début de la décennie, les finales sont de plus en plus improbables : Stuttgart contre Bielefeld (D3), Kaiserslautern (D2) faisant trembler l’invincibilité du Leverkusen de Xabi Alonso… Le charme, la singularité, la beauté : tout y est.

→ Trophée du meilleur retraité : Steve Mandanda

Rarement une reconversion aura été aussi rapide et réussie. Retraité en septembre 2025 à 40 ans, Steve Mandanda devient consultant Canal+ cinq jours plus tard. Porte-bonheur assumé pour l’OM en Ligue des champions, le voilà déjà indispensable. Mais l’ascension ne s’arrête pas là : début décembre, il a fait fructifier sa nouvelle passion, celle d’un véritable sport de retraité, le padel. Avec son ancien coéquipier au Stade rennais Gauthier Gallon, il a remporté le P100 de l’Urban Padel Rennes. Steve compte bien terroriser la Bretagne… et plus encore.

→ Trophée du meilleur clapping : Victor Wembanyama, San Antonio Spurs

La mode de l’Euro 2016 s’estompe peu à peu dans le foot européen, mais pas outre-Atlantique. Victor Wembanyama, superstar montante, voire déjà affirmée, du basket mondial, relance la tendance avec un petit rituel auprès de sa fan base au Texas, notamment avec les Spurs Jackals, sorte de groupe ultra, une première en NBA. Après chaque victoire à domicile, les Texans s’essaient au clapping pour fédérer encore un peu plus ce qui pourrait devenir les champions NBA dans les mois ou les années à venir. Ce n’est pas encore parfait, mais l’intention est là. On attend maintenant une victoire contre Cleveland pour confirmer. Allez Victor, encore un effort.

Ahhhhhh, il l’a fait !!! Wemby a instauré le clapping géant avec tous les fans des Spurs !!! 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/gzBmxq86ya — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2025

→ Trophée du joueur qui n’est pas footballeur : Nicotine, Stream for Humanity

Lors du week-end caritatif Stream for Humanity 2, initié par le streamer Amine et ses 3,3 millions d’abonnés sur Twitch, l’événement s’est conclu, comme lors de la première édition, par un match caritatif organisé au stade Jean-Bouin, réunissant créateurs de contenu, rappeurs et autres personnalités d’internet. Et au milieu de ce joyeux désordre, un homme a brillé plus que les autres : Nicotine. Auteur d’un triplé aussi glorieux qu’anecdotique dans un match terminé sur un 9-9, le streamer repart surtout avec l’essentiel : près de 1,5 million d’euros récoltés pour Médecins sans frontières et le Secours populaire. Rien que pour ça, le trophée était mérité.

→ Trophée du meilleur hors-jeu : Erling Haaland, Manchester City

Trois. C’est le nombre de fois où Erling Haaland a été signalé hors jeu en Premier League en 2025. À vous de choisir votre moment préféré : face à West Ham en janvier, contre Fulham début décembre ou encore ce samedi face à Nottingham Forest. Une distinction presque trop facile pour le Norvégien, tant son principal concurrent, Kylian Mbappé, a été beaucoup trop souvent hors-jeu pour être départagé. Les votes destinés au Français se sont dispersés, Haaland l’emporte. Par efficacité.

→ Trophée de la meilleure photo : Rayan Cherki, Manchester City

Pour continuer dans les sacres des Sky Blues, difficile de ne pas évoquer cette photo qui a presque changé à jamais la carrière de Rayan Cherki. Un poil exagéré, certes, mais quand même. Depuis ce cliché publié en octobre dernier, on découvre un Cherki affûté comme jamais, plus sec qu’on ne l’avait encore vu depuis ses débuts. L’ancien Lyonnais vole littéralement sur les pelouses anglaises. Encore décisif ce week-end, il offre à lui seul la victoire à City face à Nottingham Forest, avec un but et une passe décisive. Guardiola a encore créé un monstre, fidèle à sa rigueur diététique légendaire.

→ Trophée du meilleur entraîneur au chômage : Erik ten Hag

L’entraîneur néerlandais avait pourtant parfaitement commencé 2025 : sept mois sans emploi, une première dans sa carrière, lui qui avait toujours trouvé des sollicitations. Puis il rejoint subitement le Bayer Leverkusen pour remplacer Xabi Alonso, un choix surprenant que les dirigeants reconnaîtront quelques mois plus tard comme la pire décision du club. Trois matchs officiels plus tard, Ten Hag doit déjà refaire ses valises et retourner sur le marché. Une année 2025 presque sabbatique.

