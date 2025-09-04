S’abonner au mag
Pour Simon Rofles, la nomination de Ten Hag est « sa plus grosse erreur en tant que dirigeant »

Marquer l’histoire d’un club, mais pas dans le bon sens.

Trois matchs seulement sur le banc de la BayArena (une qualification en Coupe, un nul et une défaite en championnat) auront suffi aux dirigeants du Bayer Leverkusen pour rompre les liens avec Erik ten Hag. Derrière cette décision subite, il semblerait qu’il y ait plus que de simples considérations sportives.

Les critiques fusent et les noms circulent

Cette semaine, le média allemand Bild met en lumière le sentiment des dirigeants et des employés du club et leur verdict est sans appel : Ten Hag « n’a réussi à transmettre aucune idée aux nouveaux joueurs ». Même lorsque le club menait 3-1 contre le Werder Brême (terminé à 3-3), «  personne ne savait quoi faire, il n’y avait ni plan ni tactique, seulement des actions individuelles. » Selon eux, le Néerlandais a été « le pire entraîneur du Bayer Leverkusen depuis 15 à 20 ans ».

Pour Simon Rolfes, directeur sportif du Bayer Leverkusen, la nomination d’Erik ten Hag est sa « plus grosse erreur en tant que dirigeant ». Plusieurs noms sont envisagés pour succéder au Néerlandais : Ange Postecoglou, Edin Terzić, Raúl González ou encore Marco Rose.

Le Bayer n’a jamais été aussi proche de redevenir « Neverkusen ».

Une figure du Barça bientôt sur le banc du Bayer Leverkusen ?

