Loïc Badé : « On a fait preuve de personnalité »

Et de réalisme aussi.

Parmi les joueurs du Bayer Leverkusen qui ont infligé à Manchester City sa première défaite en Ligue des champions cette saison, il y avait Loïc Badé. Le défenseur français est revenu, au micro de Canal+, sur le choix de Pep Guardiola d’opérer une rotation quasi-complète de son équipe. Selon lui, ce coup de poker n’a pas été déterminant : « En voyant la composition, on a gardé en tête que ça reste un très grand club et que, malgré les changements, ils arrivent à mettre en place une très, très grosse équipe, avec des joueurs de grande qualité à tous les postes. Mais on a su rester concentrés. »

Seule véritable surprise de cette soirée, son club enchaîne un deuxième succès consécutif et consolide sa place parmi les barragistes. De quoi faire oublier le camouflet subi face au PSG il y a deux journées ? « On a fait un très beau match, approuve Badé. On avait à cœur de prouver qu’on peut faire quelque chose face à de grandes équipes européennes et ce soir, on a fait preuve de personnalité et on ressort avec un très bon résultat. »

Comme quoi, c’est simple le football en fait.

Manchester City se fait surprendre par Leverkusen