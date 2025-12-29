S’abonner au mag
  • Sondage

Sondage : 2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

SF

L’année 2025 touche à sa fin. Elle aura été très belle pour le PSG, Rayan Cherki et aussi pour le SCO d’Angers, entre autres. Elle l’aura été un peu moins dans les coulisses, comme souvent, avec le duo Gianni Infantino et Donald Trump en chefs de file. Alors, bonne année pour le ballon rond ou non ? Balancez vos meilleurs arguments !

Sondage : 2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?
C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
2
Franck Haise et Nice : tout ça pour ça ?

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne

Pourquoi et comment onze jeunes hommes sont-ils tombés à l’eau ces treize dernières années à Bordeaux? Accident, affirment les autorités. Un peu court, répondent les familles des victimes.

Les grands récits de Society: Les noyés de la Garonne
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
1
11
Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)
Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)

Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)

Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)
10
Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)
Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)

Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)

Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!