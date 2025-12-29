- Sondage
Sondage : 2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?
L’année 2025 touche à sa fin. Elle aura été très belle pour le PSG, Rayan Cherki et aussi pour le SCO d’Angers, entre autres. Elle l’aura été un peu moins dans les coulisses, comme souvent, avec le duo Gianni Infantino et Donald Trump en chefs de file. Alors, bonne année pour le ballon rond ou non ? Balancez vos meilleurs arguments !
C'est une putain de bonne question !
2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?
Oui
Non
