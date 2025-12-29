Sondage

Sondage : 2025 aura-t-elle été une bonne année de foot ?

SF le Lundi 29 Décembre à 10:15

L’année 2025 touche à sa fin. Elle aura été très belle pour le PSG, Rayan Cherki et aussi pour le SCO d’Angers, entre autres. Elle l’aura été un peu moins dans les coulisses, comme souvent, avec le duo Gianni Infantino et Donald Trump en chefs de file. Alors, bonne année pour le ballon rond ou non ? Balancez vos meilleurs arguments !