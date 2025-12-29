Trois adversaires potentiels pour l’Algérie en huitièmes de la CAN

La mort ou tchitchi.

Qualifiés pour les huitièmes en terminant premiers de leur groupe, les Fennecs savent déjà qu’ils pourraient se manger un gros dès la sortie des poules. Une situation presque inhabituelle après deux CAN consécutives conclues par une élimination dès le premier tour. Cette fois, le boulot est fait à temps, et ça change tout dans la lecture du tableau.

Le groupe du Sénégal sous surveillance

Reste maintenant à connaître l’adversaire. L’Algérie affrontera le deuxième du groupe D, dont l’ordre final n’est pas encore figé. Tout va se jouer lors des derniers matchs impliquant le Sénégal face au Bénin, et la République démocratique du Congo face au Botswana.

Selon les résultats, les Fennecs pourraient croiser soit les Lions de la Téranga, avec leur effectif XXL pour un remake de la finale 2019, soit une RDC plus imprévisible, ou encore le Bénin, toujours en embuscade. Deux options, deux pièges potentiels.

Une belle affiche dès les huitièmes, ça ne se refuse pas.

L’Algérie fait valser le Mozambique, le Sénégal reprend confiance face au Togo