L’Algérie fait valser le Mozambique, le Sénégal reprend confiance face au Togo

C’est la fête !

L’Algérie a réussi sa deuxième à Tizi Ouzou avec le même score que pour sa première en novembre. Dans un stade Hocine-Aït-Ahmed bien garni, la fête a été belle face au Mozambique, deuxième du groupe G (5-1). Mohamed Amoura, pour son premier triplé en carrière, a été l’homme fort de la belle trêve des Fennecs de Vladimir Petković, vainqueurs du Bostwana vendredi dernier. Aïssa Mandi, déjà buteur en novembre et joueur le plus capé de l’Algérie, et l’ancien Nantais Jaouen Hadjam ont également marqué.

🚨GOAAAAAAL HADJAM ⚽️ Quelle action 🍯🍯🍯 pic.twitter.com/u2BoYYEjWE — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 25, 2025

Suspense dans le groupe B

Le groupe B, lui, aura un peu plus de suspense. Après le match nul du Soudan face au Soudan du Sud, deux équipes se sont emparées des deux premières places du groupe : la République démocratique du Congo, gagnante en Mauritanie (2-0), et le Sénégal, tombeur du Togo sur le même score (2-0). Pape Matar Sarr et Moussa Niakhaté ont bien aidé les Lions de la Téranga à un peu oublier leur match nul au Soudan.

Dans le groupe I, les Comores glissent deuxièmes et peuvent croire à l’Amérique du Nord. Emmenés par un Rafiki Saïd performant avec Troyes cette saison en Ligue 2, ils ont disposé du Tchad (1-0), qui n’a marqué que trois fois lors de ses douze derniers matchs. Pour rappel, les premiers de chaque groupe s’envolent directement pour le Mondial 2026, et les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi de barrage. Enfin, dans le match le plus tardif de la soirée, le Maroc a disposé de la Tanzanie grâce à l’ancien Rennais Nayef Aguerd et un penalty du Madrilène Brahim Díaz (2-0). La qualification est quasiment bouclée pour les Marocains, qui ont neuf points d’avance sur le Niger, deuxième.

Cette trêve internationale n’était finalement pas si nulle.

Groupe B :

Mauritanie 0-2 RD Congo

Buts : Pickel (3e) et Mayele (83e)

Sénégal 2-0 Togo

Buts : Sarr (35e) et Niakhaté (67e)

Groupe E :

Maroc 2-0 Tanzanie

Buts : Aguerd (51e) et Díaz (SP, 58e)

Groupe G :

Algérie 5-1 Mozambique

Buts : Amoura (8e, 30e et 80e), Mandi (24e) et Hadjam (65e) // Catamo (40e)

Groupe I :

Comores 1-0 Tchad

But : Saïd (24e).

C’était Djamel Menad, légende du football algérien