L'Algérie s'impose au Botswana grâce à Gouiri et Amoura

Botswana 1-3 Algérie

Buts : Kopelang (70e) pour le Botswana // Gouiri (44e) et Amoura (52e, 74e) pour les Fennecs

La mayonnaise prend bien avec Amoura.

L’Algérie n’est pas tombée dans le piège en s’imposant au Botswana (1-3), sous le soleil écrasant de Francistown. La rencontre avait débuté par un coup dur pour les Verts, qui ont perdu Youcef Atal, sorti sur civière à la 35e minute de jeu au cours d’une première période dominée par les visiteurs. Ces derniers trouvent la faille avant la pause, Amine Gouiri reprenant de la tête un centre de Hicham Boudaoui et bénéficiant d’un sacré coup de main du gardien bostwanais, incapable de ne pas laisser le ballon filer dans sa cage.

GOOAAAAAAAAAAL AMINE GOUIRI SUR UNE PASSE DE BOUDAOUI pic.twitter.com/rs8Mh78xmC — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) March 21, 2025

Amoura guide les Fennecs

L’Algérie revient des vestiaires avec encore plus de tranchant. À la suite d’une action collective de grande classe, Mohamed Amoura est lancé dans la surface par Youcef Belaïli et ajuste le malheureux Goitseone Phoko. Le Botswana n’abdique pas : sur un coup franc excentré, Tebogo Kopelang se retrouve seul dans la surface et répond de la tête. L’arbitre assistant signale une position de hors-jeu, mais une longue discussion avec l’arbitre principal permet finalement la validation du but.

L’Algérie n’a pas eu le temps de se faire peur : quatre minutes plus tard, Amoura est envoyé dans le dos de la défense botswanaise par Gouiri. Il distance les défenseurs grâce à sa vitesse, contourne le gardien et marque dans le but vide pour signer un doublé. Un but et une passe décisive pour l’attaquant marseillais, et un succès qui permet à l’Algérie d’être en tête de son groupe à la différence de buts (12 points, comme le Mozambique), laissant le Botswana à six longueurs.

🚨LE BUT DE AMOURA ⚽️ pic.twitter.com/1l0nOit7H8 — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) March 21, 2025

Une Coupe du monde à 48, ça ne se rate pas.

