L'Angola qualifiée en huitièmes si et seulement si...

Ah bon, c’était pas terminé ?

Eh non ! Malgré ce que laisse passer le classement des meilleurs troisièmes à l’instant T, l’Angola a encore une chance infinitésimale de voir les huitièmes de finale. Avant les matchs de 20h de ce lundi et suite à son match nul contre l’Egypte, les Palancas Negras comptent deux points et accusent une différence de buts de -1. Devant elles, la Zambie, adversaire du Maroc (coup d’envoi à 20h) avec le même nombre de points et une différence de buts à l’équilibre. Et derrière, en queue de classement, la Tanzanie, avec un petit point et un dernier match à jouer ce mardi contre la Tunisie.

Par conséquent, pour que l’Angola soit en huitièmes de finale, il faut tout d’abord que le Maroc batte la Zambie. Puis, dans le même temps, que le Mali ne perde pas contre les Comores, ou bien, que les Comores s’imposent par plus de deux buts d’écarts.

Vous suivez ? Attention, c’est pas fini. Si le groupe A rend un verdict favorable à l’Angola ce lundi soir, il faut EN PLUS, que la Tunisie batte la Tanzanie (ça, on s’en doutait), MAIS AUSSI, que le Nigeria ne perde pas face à l’Ouganda, qui compte également un point mais une différence de buts actuellement trop faible pour figurer dans le tableau des meilleurs troisièmes.

Voilà, le temps de digérer tout ça, Zambie-Maroc et Comores-Mali seront terminés et il faudra encore remettre la brève à jour. Chienne de vie !

