L’Angola et le Zimbabwe font match nul et se tirent une balle dans le pied

Angola 1-1 Zimbabwe

Buts : Gelson Dala (24e) pour les Palancas Negras // Knowledge Musona (45+6e) pour les Warriors.

Un nul qui n’aide personne. Sauf les équipes qui ne jouaient pas.

Pour l’Angola comme le Zimbabwe, c’était le match à ne pas perdre. Résultat : personne n’a gagné. Dominateurs dans le ballon (63 % de possession), les antilopes angolaises ont fait ce qu’elles savent faire : jouer, pousser et ouvrir le score par Gelson Dala à la 24e minute. Puis, comme souvent, les hippotragues ont oublié de baisser le rideau de fer.

L’égalisation pleine de finesse du Zimbabwe par Musona 🇿🇼pic.twitter.com/GKN8LXznMO — SOCCER212 (@SCCR_212) December 26, 2025

Dans le temps additionnel de la première période, Knowledge Musona profite en effet d’un ballon mal négocié pour égaliser avec un contrôle bergkampien (45e+6). Quand on vous dit que le savoir est une arme !

Rien de plus à se mettre sous la dent malheureusement, les trente dernières minutes ont surtout servi à mettre en exergue les lacunes physiques des deux équipes qui ont gratifié le Grand stade de Marrakech d’une ribambelle de tirs nuageux et de longs ballons peu inspirés.

Le groupe B commence à faire le tri

Après deux journées, Angolais et Zimbabwéens n’ont qu’un point chacun et restent plantés derrière l’Égypte et l’Afrique du Sud (trois points). Autrement dit, les Pharaons et les Bafana Bafana sont presque déjà qualifiés avant même de s’affronter dans la foulée de ce vendredi après-midi.

Pour l’Angola, le dernier match contre l’Egypte ressemble à une pyramide trop glissante pour être gravie sereinement. Quant au Zimbabwe, il devra tenter de survivre face à l’Afrique du Sud. Deux matchs où le droit à l’erreur est quasiment nul, surtout avec un goal-average déjà mal embarqué.

Mabululu ça veut dire éloigné en français. Tout prend son sens.

Les organisateurs de la CAN ouvrent gratuitement un stade aux supporters