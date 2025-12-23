S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. B
  • Égypte-Zimbabwe (2-1)

Les organisateurs de la CAN ouvrent gratuitement un stade aux supporters

CMF
Les organisateurs de la CAN ouvrent gratuitement un stade aux supporters

Enfin un peu de foot populaire !

La rencontre entre l’Égypte et le Zimbabwe, remportée 2 buts à 1 par les Pharaons ce lundi, avait mal débuté côté tribunes : un stade presque vide, faisant presque penser aux tristes heures du Covid.

Le problème n’est pas neuf : déjà en Côte d’Ivoire en 2023, au Cameroun en 2022 ou en Égypte en 2019, beaucoup de matchs ne rameutaient pas franchement les foules. Cette fois-ci, les organisateurs ont innové pour remédier au problème.

Comme le rapporte Le Parisien, les organisateurs auraient décidé d’ouvrir les portes du stade d’Agadir gratuitement aux spectateurs. L’information s’est répandue rapidement dans la ville et des milliers de personnes sont venues garnir les tribunes dans la bonne humeur. Un stade bien fourni a ainsi pu assister au but tardif de Mohamed Salah.

N’en parlez même pas à Gianni Infantino.

Ce joueur de huitième division anglaise a enfin participé à la CAN

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!