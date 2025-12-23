Les organisateurs de la CAN ouvrent gratuitement un stade aux supporters

Enfin un peu de foot populaire !

La rencontre entre l’Égypte et le Zimbabwe, remportée 2 buts à 1 par les Pharaons ce lundi, avait mal débuté côté tribunes : un stade presque vide, faisant presque penser aux tristes heures du Covid.

Le problème n’est pas neuf : déjà en Côte d’Ivoire en 2023, au Cameroun en 2022 ou en Égypte en 2019, beaucoup de matchs ne rameutaient pas franchement les foules. Cette fois-ci, les organisateurs ont innové pour remédier au problème.

𝗗’𝗨𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗘 𝗩𝗜𝗗𝗘 𝗔̀ 𝟯𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗧𝗔𝗧𝗘𝗨𝗥𝗦 👏🇲🇦 Alors que le stade d’Agadir semblait vide au début du match Égypte - Zimbabwe, les portes ont été ouvertes gratuitement. En quelques minutes, l’information s’est propagée dans la ville et la population… pic.twitter.com/yOBoFgB3A6 — Vibes Foot (@VibesFoot) December 23, 2025

Comme le rapporte Le Parisien, les organisateurs auraient décidé d’ouvrir les portes du stade d’Agadir gratuitement aux spectateurs. L’information s’est répandue rapidement dans la ville et des milliers de personnes sont venues garnir les tribunes dans la bonne humeur. Un stade bien fourni a ainsi pu assister au but tardif de Mohamed Salah.

N’en parlez même pas à Gianni Infantino.

