S’abonner au mag
  • Mondial des clubs
  • Finale
  • Arsenal-Corinthians (3-2, AP)

Arsenal s’offre la Coupe du monde des clubs

TB
Arsenal s’offre la Coupe du monde des clubs

Maîtresses du monde. Quelques mois après son triomphe en Ligue des champions, l’équipe féminine d’Arsenal s’est offert la Coupe du monde des clubs, ce dimanche à l’Emirates Stadium. Un succès acquis de haute lutte face aux filles du Corinthians, qui n’auront rendu les armes qu’après la prolongation (3-2, AP). Une finale folle d’entrée, Olivia Smith lançant les Anglaises après une frappe de Stina Blackstenius détournée (1-0, 15e). Un avantage de courte durée, puisque Gabi Zanotti égalise presque dans la foulée sur corner (1-1, 21e).

Au bout de la nuit

D’un magnifique coup de tête, Carlotte Wubben-Moy pense longtemps faire gagner son équipe (2-1, 59e), dominatrice dans la plupart des compartiments du jeu. Oui mais voilà, les Brésiliennes refusent d’abdiquer… et obtiennent sur le gong un penalty transformé par Vic Albuquerque (2-2, 90e+6). La décision attendra. Et viendra du pied gauche de Caitlin Foord, qui offre finalement le titre à Arsenal d’un tir croisé au cœur de la prolongation (3-2, 104e). Cette fois, les championnes d’Amérique du Sud ne reviendront pas et les Anglaises peuvent grimper sur le toit du monde.

Bientôt une étoile sur le maillot ?

Arsenal prolonge le contrat de sa coach à succès

TB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
103
197
12
Revivez Strasbourg-PSG (1-2)
Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

Revivez Strasbourg-PSG (1-2)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!