Arsenal s’offre la Coupe du monde des clubs
Maîtresses du monde. Quelques mois après son triomphe en Ligue des champions, l’équipe féminine d’Arsenal s’est offert la Coupe du monde des clubs, ce dimanche à l’Emirates Stadium. Un succès acquis de haute lutte face aux filles du Corinthians, qui n’auront rendu les armes qu’après la prolongation (3-2, AP). Une finale folle d’entrée, Olivia Smith lançant les Anglaises après une frappe de Stina Blackstenius détournée (1-0, 15e). Un avantage de courte durée, puisque Gabi Zanotti égalise presque dans la foulée sur corner (1-1, 21e).
⭐️🏆 | Finale de la Coupe des Champions Féminine, les GUNNERS D’ARSENAL reprennent l’avantage dans ces prolongations ! ❤️ ARSENAL 3️⃣ 🆚 2️⃣ CORINTHIANS 🖤 Suivez la finale GRATUITEMENT sur https://t.co/Cp1pmCqmKY ! 📲#FIFAWomensChampionsCup @DAZNWFootball pic.twitter.com/etjd99Ej9E— DAZN France (@DAZN_FR) February 1, 2026
Au bout de la nuit
D’un magnifique coup de tête, Carlotte Wubben-Moy pense longtemps faire gagner son équipe (2-1, 59e), dominatrice dans la plupart des compartiments du jeu. Oui mais voilà, les Brésiliennes refusent d’abdiquer… et obtiennent sur le gong un penalty transformé par Vic Albuquerque (2-2, 90e+6). La décision attendra. Et viendra du pied gauche de Caitlin Foord, qui offre finalement le titre à Arsenal d’un tir croisé au cœur de la prolongation (3-2, 104e). Cette fois, les championnes d’Amérique du Sud ne reviendront pas et les Anglaises peuvent grimper sur le toit du monde.
