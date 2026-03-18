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Un PSG-Real Madrid pour une place en finale

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Un PSG-Real Madrid pour une place en finale

Une rencontre prémonitoire pour les soldats de Ligue des champions ? Après avoir résisté à l’apéro quelque peu corsé de Villarreal en quarts de finale de Youth League (0-1), les Titis du PSG s’apprêtent à remettre le couvert face aux gamins du Real Madrid en demies. Les Merengues se sont finalement délectés du Sporting après une partie tout de même assez relevée (2-1). Ah, voilà de quoi savourer !

Une finale perdue en 2016

La suite des réjouissances se déroulera au stade de la Tuilière de Lausanne, avec le dernier carré le 17 avril. En cas de qualif’ en finale, Pierre Mounguengue et ses copains devront partager la table (enfin, pas trop) avec le Club Bruges ou avec le vainqueur de Inter-Benfica trois jours plus tard.

C’est la première fois depuis 2016 que le PSG fait son apparition en demi-finales. En ces temps si éloignés, c’étaient notamment Christopher Nkunku, Odsonne Édouard, Jean-Kévin Augustin et Fodé Ballo-Touré qui assuraient la tambouille parisienne. Résultat ? Une défaite 2-1 en finale face à Chelsea. À noter qu’en cas de festin en finale, il s’agirait donc de la première Youth League remportée par le PSG.

Bon, pas d’orgie hein, car après ça donne des gars un peu gourmands.

Les supporters de l’OM se font une raison : ils n’iront plus au Parc des Princes

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