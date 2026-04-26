Le pari réussi de Daniele De Rossi

Un an et demi plus tard, tout va mieux à Ostie.

En janvier 2025, Daniele De Rossi s’était lancé dans un défi personnel aussi louable que difficile : sauver son club d’enfance, Ostiamare, alors 17e de Serie D au moment du rachat. Après avoir sauvé l’équipe de la relégation, DDR a fait encore mieux pour la deuxième saison : vainqueur de Termoli, ce dimanche, Ostie a définitivement validé sa première place du groupe F de Serie D, synonyme de montée directe en Serie C, troisième division italienne. Une fantastique réussite, alors que le club était au bord de la faillite il y a quelques mois encore, rongé par les dettes et pas à jour au niveau des infrastructures. « De retour aux vestiaires, j’ai appris la nouvelle. C’est formidable, c’est formidable pour Ostie, qui le mérite amplement », a savouré la légende de la Roma auprès de la presse italienne.

Voilà un bon moyen pour se consoler après la défaite de son Genoa face à Côme (0-2).

Deux bourdes plombent l’OL Lyonnes face à Arsenal