Les Bleus ont fait plier la FFF

Des tensions ? Quelles tensions ? Alors que le sujet des primes et du nombre de places allouées à chaque joueur pour les rencontres de l’équipe de France avait été mis sur la table ces derniers jours par les Bleus, la FFF a décidé d’accéder aux requêtes des joueurs. Alors que les discussions avaient été infructueuses jusqu’ici, L’Équipe affirme que Kylian Mbappé et trois autres joueurs ont fait plier Philippe Diallo ce mercredi. Les 26 mondialistes toucheront des primes à partir de la phase finale, réévaluées en fonction de leur parcours. Leur montant n’a pas filtré.

Autre sujet de tension : le nombre de places mises à disposition des joueurs (deux gratuites plus six à acheter) pour leurs proches lors des matchs de cette Coupe du monde. Un quota désormais porté à quatre tickets offerts, plus d’autres disponibles à l’achat. Une véritable concession dans un contexte économique difficile du côté de la fédération, qui sait déjà que les Bleus doivent atteindre les quarts de finale pour pouvoir rentrer dans ses frais.

Pour ça, avoir un peu de soutien ne sera pas de trop.

Les Bleus ont-ils pris un risque en arrivant tardivement aux États-Unis ?