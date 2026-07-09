La presse marocaine craint l’arbitrage de France-Maroc

2022 est encore dans toutes les têtes. Il y a quatre piges au Qatar, la France éliminait le Maroc (2-0), le privant d’une première finale mondiale. Avant les retrouvailles, cette fois au stade des quarts de finale, la presse marocaine se souvient que des décisions litigieuses avaient été prises à l’encontre des Lions de l’Atlas, notamment sur deux situations qui auraient pu déboucher sur un potentiel penalty.

Dans les colonnes du journal Le Matin, le spectre est remonté, ce jeudi matin : « Le match avait été marqué par de lourdes erreurs arbitrales au détriment des Marocains. »

La peur de voir leur rêve brisé par l’arbitrage

Le quotidien marocain explique que « le public marocain redoute une nouvelle fois de voir ses ambitions brisées par des décisions partiales ou incohérentes, exigeant une impartialité totale pour ce sommet du football mondial ».

De son côté, le journal Assabah revient également sur la demie perdue au Qatar : « C’était un match entaché par des erreurs d’arbitrage qui reste une plaie ouverte, d’autant plus qu’il a brisé les espoirs de toute une génération de joueurs talentueux. »

Un beau match de foot, c’est tout ce qu’on veut.

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