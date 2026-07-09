S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Finale

Un phénomène des années 2010 pour animer le show final de la Coupe du monde

EM
23 Réactions
Un phénomène des années 2010 pour animer le show final de la Coupe du monde

Baby, baby, baby, ohhh. Madonna, BTS, Shakira et maintenant, c’est Justin Bieber et Burna Boy qui rejoignent le casting pour le spectacle de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde du 19 juillet prochain au MetLife Stadium de New York. La star canadienne de 32 ans devrait interpréter le titre Dai Dai aux côtés de Shakira.

Un show de onze minutes pour la bonne cause

Ce gigantesque spectacle ne devrait durer que onze minutes, une durée très loin des 25 tours de cadran qui ont pu faire surface. Cette initiative doit permettre de lever des fonds pour Global Cityzen, un programme en faveur de l’éducation mené par la FIFA. Justin Bieber se dit d’ailleurs « reconnaissant » de participer à cet évènement qui « rassemble le monde d’une manière unique » et qui « contribue à élargir l’accès à l’éducation pour les enfants aux quatre coins du globe ».

Une pensée pour Yann’s, grand oublié de cette grande kermesse.

Mike Maignan, leader à l’intérieur

EM

Commentaires

Les membres ont posté 23 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
  • Violence
Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue

Il y a quatre ans, le 19 mars 2022, un ancien joueur professionnel de rugby, Federico Aramburu, était tué en plein Paris par Loïk Le Priol, militant du GUD. Récemment, l'avocat de sa famille dénonçait une différence de traitement entre son cas et celui de Quentin Deranque, militant d'extrême droite décédé après une rixe dans les rues de Lyon.

Les grands récits de Society: Aramburu : quand l'extrême droite tue
Logo de l'équipe Brésil
July 7, 2026, Vancouver, Bc, CANADA: Colombia's Davinson Sanchez (23) reacts after missing during the penalty kick shootout of a World Cup Round of 16 soccer match against Switzerland, in Vancouver, on Tuesday, July 7, 2026. (Credit Image: Â© Ethan Cairns/The Canadian Press via ZUMA Press) - Photo by Icon Sport
July 7, 2026, Vancouver, Bc, CANADA: Colombia's Davinson Sanchez (23) reacts after missing during the penalty kick shootout of a World Cup Round of 16 soccer match against Switzerland, in Vancouver, on Tuesday, July 7, 2026. (Credit Image: Â© Ethan Cairns/The Canadian Press via ZUMA Press) - Photo by Icon Sport
  • Mondial 2026
Bon sang, arrêtez avec vos courses d’élan farfelues !

Bon sang, arrêtez avec vos courses d’élan farfelues !

Bon sang, arrêtez avec vos courses d’élan farfelues !
Articles en tendances

Boutique SO - Maillots

Coffret collector « Paris » extérieur

à partir de 69€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.