L’OM boucle son premier gros coup du mercato

Mal à la gorge ? Prenez une pastille Lavogez. Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille a annoncé son premier gros transfert entrant du mercato d’été. L’ancienne internationale française Claire Lavogez (32 ans) rejoint Les Marseillaises en provenance de la Real Sociedad, où elle était arrivée en fin de contrat après deux saisons complètes et 40 matchs disputés. La durée de son contrat n’a pas été précisée.

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Un renfort d’expérience

Avant le Pays basque, la native de Calais avait fait ses armes et confirmé en championnat de France, où elle a successivement porté les couleurs de Montpellier, Lyon, Fleury et Bordeaux. S’est ensuivie une pige de deux ans aux Stazunis, où elle a atteint la finale des séries de NWSL avec le Current de Kansas City.

Lavogez compte également 35 sélections en équipe de France et une participation au Mondial 2015, marquée par un tir au but manqué en quarts de finale contre l’Allemagne. Pas de quoi effacer le reste de son palmarès avec, au sommet, deux ligues des champions remportées avec l’OL.

De quoi poser les bases des ambitions des Marseillaises qui se sont sauvées de justesse en D1 pour leur première saison dans l’élite.

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