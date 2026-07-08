La Croatie perd une légende

Préparez les hommages et les mouchoirs. Quelques jours après son élimination au buzzer face au Portugal, la Croatie tourne l’une des plus belles pages de son histoire : son sélectionneur Zlatko Dalić quitte ses fonctions après neuf années dorées. La Fédération croate a officialisé le départ de son technicien ce mercredi après-midi. « Une arrivée modeste. Une aventure inoubliable. Un adieu fier », pouvait-on lire sur le compte X de la sélection croate.

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Légende vivante

Arrivé à la tête des damiers en octobre 2017 avant les barrages de qualification pour la Coupe du monde 2018, le technicien de 59 ans a progressivement construit une grande équipe. Au Mondial 2018, les Vatreni avaient réalisé la plus grande performance de leur histoire en atteignant la finale, perdue face à des Bleus lancés pleine balle vers un second sacre mondial. Rebelote en 2022 lorsque les Croates sont allés jusqu’en demi-finales (défaite cuisante contre l’Argentine) avant de remporter la petite finale face au Maroc et de repartir avec la médaille de bronze. Sans oublier non plus la finale de Ligue des Nations en 2023, cruellement perdue aux tirs au but contre l’Espagne.

En l’espace de neuf ans, Zlatko Dalić a fait rêver un pays d’à peine plus de 4 millions d’habitants. Le Croate aux cheveux sombres quitte ses fonctions par la (très) grande porte.

Un hic de plus pour une Croatie en fin de génération. Ou plutôt de moins.

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