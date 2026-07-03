Zagreb se réveille en gueule de bois. La Croatie est passée à un cheveu d’arracher une prolongation, dans la nuit de jeudi à vendredi face au Portugal (2-1). Joško Gvardiol croit égaliser, mais son but est finalement refusé pour une position de hors-jeu après un ballon effleuré de la tête par Igor Matanović. Une décision qui a fait exploser de rage la presse croate.

« Une décision choquante »

Dans ses colonnes, Sportske Novosti balance : « Nous nous sommes sabordés, et l’arbitrage nous a tendu un piège. Tout a été décidé contre nous. Ce match restera gravé dans les mémoires, mais pour de mauvaises raisons. » Avant de poursuivre : « Le choix de Cristiano Ronaldo par la FIFA comme homme du match en disait long sur ce à quoi nous avons assisté. »

De son côté, 24Sata parle de « cruauté inouïe » : « On pensait avoir le temps additionnel en poche, mais la douche froide s’est abattue sur nous, un coup dur comme on en voit rarement dans le football. La décision choquante de l’arbitre dans les arrêts de jeu sera très difficile à accepter. » Plus ironiquement, Vercernji List écrit : « La Croatie s’est inclinée héroïquement face au Portugal avec trois buts refusés. »

La pilule va prendre du temps à passer.

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