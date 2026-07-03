Le Portugal fait plier la Croatie sur le fil

Au terme d'un match dantesque, le Portugal arrache sa qualification pour les huitièmes de finale grâce à un but dans le temps additionnel de l'entrant Gonçalo Ramos (2-1). Cristiano Ronaldo s'est aussi illustré en marquant son premier but en phase à élimination directe en Coupe du monde.

Portugal 2-1 Croatie

Buts : Ronaldo (68e), Ramos (90e+4) pour la Seleção // Perisic (53e) pour les Vatreni

En voyant cette affiche dès les 16es de finale, il était à peu près certain que le choc entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Croatie de Luka Modric allait faire des étincelles, mais il a mis du temps à se débloquer. Si le premier acte a été outrageusement dominé par la Seleção, sans qu’elle soit capable de marquer, la seconde période nous a offert un spectacle grandiose. Les hommes de Roberto Martinez sont finalement parvenus à se débarrasser des coriaces Vatreni grâce à l’entrée fracassante de Gonçalo Ramos, malgré une situation litigieuse au bout du temps additionnel avec un but refusé pour Josko Gvardiol, pour une position de hors-jeu. Récit d’une rencontre épique.

À sens unique

Survolté, le Portugal décide de frapper fort d’entrée, en confisquant le ballon à son adversaire. Bruno Fernandes est le premier à allumer la mèche : sur un centre de Nuno Mendes, le meneur de jeu oblige Dominik Livaković à s’interposer avant que Josip Sutalo ne repousse à son tour une de ses frappes (4ᵉ). Après s’être fait remonter les bretelles lors de la première pause fraîcheur par Zlatko Dalić, les Vatreni tentent de sortir la tête de l’eau, mais encore une fois la Seleção insiste. Suite à un super travail de João Cancelo, il ne manque que quelques centimètres à Cristiano Ronaldo pour couper un merveilleux centre et faire trembler les filets (30e). Malgré 14 centres et de nombreuses opportunités dangereuses sur les cages adverses (9 tirs/1 cadré), le Portugal ne parvient pas à faire sauter le verrou croate avant de rentrer aux vestiaires.

Gonçalo Ramos, le supersub héroïque

Revenus avec de bien meilleures intentions, les Croates font trembler pour la première fois du match Diogo Costa par l’intermédiaire de Mateo Kovačić, dont le tir trouve le petit filet. Contre toute attente, les Vatreni ouvrent le score. Trouvé côté gauche suite à un centre, Ivan Perišić ne se pose aucune question et croise parfaitement sa frappe pour tromper Diogo Costa et permettre aux siens de prendre les commandes de la partie (0-1, 53e). Sonné, le Portugal tente de réagir rapidement et Rafael Leão est tout près de mettre un bijou mais sa tentative surpuissante est repoussée par la barre transversale (58e). Dans la foulée, Cristiano Ronaldo pense libérer les siens et enfin briser sa malédiction, mais son but est refusé pour un bout d’épaule. Cruel.

La Seleção retrouve vite le sourire quand Petar Sučić provoque un penalty pour avoir accroché Renato Veiga dans la surface. CR7 s’en charge, inscrit son premier pion dans un match à élimination directe en Coupe du monde et relance totalement le match (1-1, 68e). Le match s’emballe et la fatigue se fait sentir malgré les nombreux coups tactiques tentés par les deux sélectionneurs, dont la sortie de l’icône portugaise qui est à souligner (81e). Sučić pense se rattraper et donner l’avantage aux siens, mais encore une fois le but est refusé pour une position de hors-jeu (80ᵉ). Alors que l’on pense se diriger tranquillement vers une prolongation, l’entrant Gonçalo Ramos saute plus haut que tout le monde sur un centre de Leão pour donner l’avantage aux siens (2-1, 90e+4) ! Dans les derniers instants de la partie, Josko Gvardiol pense arracher la prolongation mais son but est refusé pour une position de hors-jeu (90e+14). Au bout d’un match intense et d’un money time irrespirable, c’est bien le Portugal qui retrouve l’Espagne en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Portugal (4-2-3-1) : Costa – Mendes, Veiga, Dias, Cancelo (Ramos, 63e) – Vitinha (Silva, 63e), Neves – Rafael Leão, Bruno Fernandes (Semedo, 63e), Pedro Neto (Conceicao, 63e) – Cristiano Ronaldo. Sélectionneur : Roberto Martinez.

Croatie (4-2-3-1) : Livakovic – Perisic, Pongracic, Sutalo, Stanisic – Kovacic (Kramaric, 90e+6), Modric – Baturina (Pasalic, 46e), Sucic, Vlasic (Gvardiol, 90e+2) – Budimir (Matanovic, 46e). Sélectionneur : Zlatko Dalić.

Pourquoi le but de la Croatie au bout du temps additionnel a été refusé ?