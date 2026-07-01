Pronostic Portugal Croatie : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Pronostic Portugal Croatie : analyse complète, cotes et notre pari Portugal vainqueur pour ce seizième de finale de Coupe du Monde. Découvrez nos conseils.

Informations clés Portugal invaincu sur ses 5 derniers matchs, 3 victoires, 2 nuls.

Croatie reste sur 2 victoires consécutives après un départ difficile.

Portugal mène 3 victoires à 1 sur les 5 derniers duels directs.

Moyenne de 3,6 buts lors des confrontations récentes Portugal-Croatie.

Cristiano Ronaldo reste un atout clé côté portugais.

Infos du match Stade Toronto Stadium (Toronto, ON, Canada) — capacité 43 036 Compétition Coupe du Monde Tour / Journée Journée 5 Entraîneur Portugal Roberto Martinez Entraîneur Croatie Zlatko Dalic

Le Portugal aborde ce seizième de finale de Coupe du monde sous pression, après une phase de groupe mitigée conclue sur une deuxième place. Malgré une large victoire face à l’Ouzbékistan (5-0), la Seleção a été accrochée par la RD Congo (1-1) et, plus récemment, par la Colombie (0-0), illustrant une certaine irrégularité offensive. L’équipe de Roberto Martínez reste cependant invaincue, portée par la présence de Cristiano Ronaldo et par une solidité à domicile (3 victoires, 1 nul sur les 4 dernières rencontres). En face, la Croatie, également deuxième de son groupe, arrive avec deux succès consécutifs et une expérience éprouvée dans les matchs à élimination directe. Les deux sélections ont déjà croisé le fer à plusieurs reprises, avec un avantage statistique au Portugal. Dans le contexte d’une rencontre couperet disputée à Toronto, la capacité à concrétiser dans les zones décisives pourrait faire la différence. Pour suivre l’évolution du match en temps réel, consultez l’en direct Portugal-Croatie sur sofoot.com.

Forme récente du Portugal et de la Croatie

Date Domicile Score Extérieur Résultat 27/06/2026 Colombie 0-0 Portugal D 23/06/2026 Portugal 5-0 Ouzbékistan W 17/06/2026 Portugal 1-1 RD Congo D 10/06/2026 Portugal 2-1 Nigeria W 06/06/2026 Portugal 2-1 Chili W

Le Portugal affiche une série de cinq matchs sans défaite, avec trois victoires et deux nuls, et dix buts inscrits pour trois encaissés. Le carton contre l’Ouzbékistan a été l’occasion pour Cristiano Ronaldo de signer un doublé, rappelant son statut de joueur clé dans les grands rendez-vous. Néanmoins, la Seleção a peiné à forcer le verrou lors de ses deux nuls (1-1 contre la RD Congo, 0-0 face à la Colombie), soulignant une certaine dépendance à l’inspiration offensive. Tactiquement, l’équipe de Martinez fait preuve de flexibilité, mais une entame prudente reste fréquente, comme en témoigne la tendance à ne pas marquer lors de trois premières mi-temps sur cinq.

Date Domicile Score Extérieur Résultat 27/06/2026 Croatie 2-1 Ghana W 23/06/2026 Panama 0-1 Croatie W 17/06/2026 Angleterre 4-2 Croatie L 07/06/2026 Croatie 2-1 Slovénie W 02/06/2026 Croatie 0-2 Belgique L

La Croatie, dirigée par Zlatko Dalić, reste sur deux victoires (2-1 contre le Ghana, 1-0 au Panama) qui lui ont permis de sécuriser la qualification après un départ difficile face à l’Angleterre (défaite 2-4). Malgré un bilan de trois victoires sur cinq, les Vatreni ont encaissé huit buts sur cette période, révélant une fragilité défensive ponctuelle. Leur capacité à rebondir après une défaite et à gérer les moments-clés reste un atout dans les matchs à élimination directe. Une seule clean sheet sur cinq rencontres confirme cependant une tendance à concéder des occasions, même lors des victoires.

Face à face : avantage Portugal

Date Domicile Score Extérieur 18/11/2024 Croatie 1-1 Portugal 05/09/2024 Portugal 2-1 Croatie 08/06/2024 Portugal 1-2 Croatie 17/11/2020 Croatie 2-3 Portugal 05/09/2020 Portugal 4-1 Croatie

Sur les cinq dernières confrontations, le Portugal a pris le dessus à trois reprises, pour un nul et une victoire croate. Ces duels récents se sont révélés prolifiques (moyenne de 3,6 buts), avec une seule rencontre terminée sur un score nul. L’avantage historique penche donc nettement en faveur des Portugais, qui ont souvent su faire la différence dans les moments cruciaux.

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► Le pari « Portugal vainqueur » est coté à 1,70, soit une probabilité implicite d’environ 59 %. Ce choix s’appuie sur la solidité du Portugal à domicile (aucune défaite sur ses quatre dernières réceptions), l’avantage historique dans les duels directs (3 victoires sur 5) et la présence de Cristiano Ronaldo, décisif lors du succès contre l’Ouzbékistan. La Croatie reste toutefois sur deux victoires consécutives et n’a perdu qu’une fois lors de ses quatre derniers matchs, ce qui souligne que le pari reste exposé face à une équipe expérimentée et capable de résister dans les grands rendez-vous.

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Notre pronostic bonus : pari mi-temps

Le pari « match nul à la mi-temps » est coté à 2.0. Cette sélection s’appuie sur la tendance des deux équipes à verrouiller en début de match : trois des cinq dernières premières périodes du Portugal et de la Croatie se sont soldées par un score de parité ou sans but. L’enjeu de ce seizième de finale et la gestion du tempo par les deux milieux pourraient encore conduire à une première mi-temps fermée. Comme toujours, le scénario reste incertain, surtout en phase à élimination directe. Pour ceux qui aiment les jeux de pronostics entre amis, n’hésitez pas à consulter les « 10 excuses pour justifier votre nullité à Mon Petit Prono » pour dédramatiser vos résultats !

En synthèse, Portugal – Croatie apparaît légèrement favorable au vu de la régularité du Portugal et de son historique face à la Croatie, mais la prudence reste de mise tant l’expérience croate peut peser dans un match à élimination directe. Pour ce pronostic Portugal Croatie, le choix « Portugal vainqueur » paraît pertinent, tout en considérant l’option d’un pari sur le match nul à la mi-temps pour maximiser les chances de gain.

Portugal-Croatie : non, il n'y a pas que Cristiano et Modrić