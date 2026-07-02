- Mondial 2026
- 16es
- Portugal-Croatie
En direct : Portugal-Croatie (0-0)
Par Thomas Morlec
Bonsoir à tous,
On se retrouve pour une affiche alléchante : Portugal-Croatie en 16es de finale de cette Coupe du monde 2026 !
C'est aussi le duel entre l'idole Cristiano Ronaldo et l'inoxydable Luka Modrić, tous deux capitaines, qui vivent probablement leur dernier Mondial et seront adversaires cette fois-ci.
Portugal
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Croatie
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
DC Diogo Costa DD Diogo Dalot RD Rúben Dias RV Renato Veiga NM Nuno Mendes JN João Neves VI Vitinha BF Bruno Fernandes BS Bernardo Silva CR Cristiano Ronaldo PN Pedro Neto
Par Thomas Morlec