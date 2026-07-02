En direct : Portugal-Croatie (0-0)

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Par Thomas Morlec
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Bonsoir à tous, 

On se retrouve pour une affiche alléchante : Portugal-Croatie en 16es de finale de cette Coupe du monde 2026 ! 

C'est aussi le duel entre l'idole Cristiano Ronaldo et l'inoxydable Luka Modrić, tous deux capitaines, qui vivent probablement leur dernier Mondial et seront adversaires cette fois-ci. 

Par Thomas Morlec

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