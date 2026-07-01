La fédé allemande a discuté avec Julian Nagelsmann

Plus déprimant que Goethe. Alors que l’Allemagne s’est fait sortir en seizièmes de finale de Coupe du monde par une valeureuse équipe du Paraguay, la fédération allemande de football se creuse les méninges pour trouver une solution.

La DFB, via son président Bernd Neuendorf, a annoncé avoir échangé avec Julian Nagelsmann à propos de son avenir à la tête de la sélection : « Après cette élimination amère, on a eu une réunion assez longue avec Julian Nagelsmann, ainsi qu’avec la direction sportive Andreas Rettig et Rudi Völler. Nous sommes tous très déçus, ce résultat n’est pas à la hauteur de nos attentes et de nos objectifs. »

Du mouvement à venir

Le boss de la bande de Florian Wirtz est consterné par cette élimination. « Nous avons convenu de nous réunir à nouveau très vite pour analyser la situation, explique-t-il. On discutera des raisons pour lesquelles on n’a pas exploité notre potentiel, qui existe, ni répondu aux attentes. Après un tel tournoi, on ne peut pas faire comme si de rien n’était. Nous allons analyser les causes de cette élimination précoce qui nous touche énormément. »

Coucou, Jürgen.