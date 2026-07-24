Commencer par un jour férié, c’est le job de rêve. Per Mertesacker va devenir le nouveau directeur sportif de la fédération allemande en signant un contrat du 1er janvier 2027 jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2030, selon Sky Deutschland. Il prend la place d’Andreas Rettig, en poste depuis septembre 2023 et dont le contrat expire à la fin de l’année.

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Après l’arrivée de Jürgen Klopp sur le banc de la Nationalmannschaft, l’ancien joueur d’Arsenal et champion du monde 2014 (104 sélections) vient renforcer le board allemand du fait de son expérience longue de plus de sept ans en tant qu’entraîneur de la réserve des Gunners, terminée en janvier dernier. « L’opportunité d’assumer des responsabilités à la tête de la Fédération allemande de football à partir de 2027 me remplit d’une immense humilité, a déclaré dans une publication Instagram l’ancien défenseur central à 27 de vitesse sur FIFA 18. Développer le football allemand, et en particulier ses jeunes joueurs, est une tâche colossale, et c’est précisément ce qui me motive. » Son rôle sera de faire le lien entre les sélections jeunes et les A, entre l’entraîneur et la direction de la DFB, dirigée par Bernd Neuendorf.

Père, mère(tesacker) de l’Allemagne.

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