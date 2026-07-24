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Les méthodes très strictes du nouveau directeur sportif de l'OGC Nice

ABS
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Les méthodes très strictes du nouveau directeur sportif de l'OGC Nice

Pas sur que Mostafa Mohamed aurait apprécié. Pour son retour à Nice en tant que directeur sportif, 17 ans plus tard, Roger Ricort a décidé d’imposer un resserrage de vis à ses joueurs, poussé à l’extrême.

D’après L’Équipe, les joueurs de l’OGC Nice n’ont plus le droit de parler anglais entre eux, sont obligés de pointer tout les matins pour indiquer leur heure d’arrivée à l’entrainement et doivent, dorénavant, manger ensemble tous les midis. Ricort s’inflige également un entretien individuel quotidien avec tous les joueurs de l’effectif.

Vers un été très mouvementé à Nice

Après une énième saison niçoise compliquée, INEOS a décidé de baisser ses ambitions avec l’OGC Nice. L’Equipe parle d’un objectif de 70 millions d’économies à réaliser pour le club lors de ce mercato, en salaires et en transferts. Dès lors, l’effectif devrait être drastiquement transformé cet été avec de nombreux joueurs appelés à partir. Terem Moffi et Kevin Carlos en priorité.

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ABS

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