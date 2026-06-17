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Après des déculottées, Nice retrouve son Pantaloni

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Après des déculottées, Nice retrouve son Pantaloni

Du Morbihan à la Côte d’Azur. Quelques heures après avoir annoncé la séparation avec Claude Puel, Nice a officialisé l’arrivée d’Olivier Pantaloni à la tête de l’équipe dès la saison prochaine. Le coach corse de 59 berges s’est engagé pour deux piges sur la Promenade des Anglais.

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Un retour à Nice 30 ans plus tard

Débarqué après une aventure réussie à Lorient, Pantaloni est l’homme qu’il faut pour construire « un projet solide, cohérent et durable », d’après Maurice Cohen, le président de l’OGC Nice. De son côté, le tacticien se dit « fier » de retourner à Nice, club qu’il a connu comme joueur de 1985 à 1988 : « Je suis ravi aujourd’hui de revenir dans le Sud et dans ce club que je connais pour y avoir été un temps joueur. J’arrive à Nice avec beaucoup d’humilité, mais aussi beaucoup de détermination. Je veux respecter le club. »

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