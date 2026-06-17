L'OGC Nice annonce deux départs majeurs

Gym tonique. Après une saison dans les bas-fonds de la Ligue 1 et un maintien arraché en barrages face à l’ASSE, l’OGC Nice a annoncé dans un communiqué mettre fin à sa collaboration avec Claude Puel, dont le contrat expirait. L’entraîneur, déjà passé sur le banc du Gym entre 2012 et 2016, a dirigé 27 matchs depuis son retour fin décembre 2025, pour 8 victoires.

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Pantaloni va débarquer

En plus d’une nouvelle page sur le banc niçois, le club azuréen a indiqué que Maurice Cohen, à sa tête de 2002 à 2009, prenait la place de Jean-Pierre Rivère à la présidence. « Son expérience, sa connaissance profonde du club et son attachement à ses valeurs constituent des atouts précieux pour accompagner cette nouvelle étape », a justifié l’OGC Nice.

Hormis deux petites périodes sans Rivère (janvier-août 2019 et août-décembre 2025), le Gym est présidé depuis juillet 2011 par l’homme d’affaires devenu homme politique, qui garde la tête du Fonds de Dotation. Sur le banc, l’ancien Lorientais Olivier Pantaloni va signer un contrat de deux ans avec le club, qui s’apprête à l’officialiser ce mercredi selon L’Équipe.

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