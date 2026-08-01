Molenbeek tourne la page John Textor

Jour férié à Molenbeek. L’ancien club de la galaxie Eagle, le RWD Molenbeek a annoncé dans un communiqué publié ce samedi la fin de l’ère Textor avec le retour comme actionnaire unique de Thierry Dailly.

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Nouveau projet pour une nouvelle vie

« Thierry Dailly reprend le contrôle du club et retrouvera la présidence, avec l’ambition de stabiliser durablement l’institution et de lui redonner un ancrage bruxellois fort. L’ensemble des conditions nécessaires à la réalisation de l’opération ont été remplies et les documents relatifs au transfert de contrôle du club ont été signés. Cette opération marque la fin du chapitre Eagle Football et ouvre une nouvelle étape dans l’histoire du RWDM », a annoncé le club bruxellois dans son communiqué.

Une cession qui intervient toutefois après la relégation du club en D3 belge en raison des dettes qui ont plombé les comptes du club, avec près de 20 millions d’euros de redevances. Le RWDM repartira donc chez les amateurs à compter de la saison 2026-2027 puisqu’il n’a pas obtenu sa licence professionnelle en mai dernier. Afin de repartir du bon pied, la nouvelle direction a annoncé qu’une conférence de presse se tiendrait ce lundi 3 août à 16h pour présenter le nouveau projet.

En attendant de retrouver l’élite à terme ?

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