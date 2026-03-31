En Belgique, un beau bordel en seconde division pourrait affecter la D1

TW : maux de tête. Ce mardi, la Pro League s’est réunie afin de voter au sujet du sort des équipes U23 en D1B, la Challenger Pro League. Initialement, la nouvelle réforme prévoyait que deux clubs soient relégués dans le troisième échelon.

Mais, et ça a son importance, selon ce changement de règles, les clubs U23 d’Anderlecht, Bruges, Gand et Genk qui évoluent en D1B depuis quelques années maintenant, devaient s’y maintenir, qu’importent leurs résultats sportifs, afin de respecter un quota d’équipes de jeunes en deuxième division : c’est-à-dire quatre.

Relégué sans être dans la zone rouge ?

Ce qui gêne certaines formations, c’est que le Club NXT, les U23 du Club Bruges, sont avant-derniers et que, ne pouvant donc pas être relégués, c’est le club se plaçant juste au-dessus de la zone rouge qui devrait alors descendre à leur place. Le Royal Francs Borains (13e avec 30 points et devançant trois de ces réserves) et le RFC Seraing (12e avec 31 points) étaient alors inquiétés par cette réglementation et se sont tournés vers l’Autorité belge de la concurrence.

Une sorte de solution a été trouvée : une équipe U23 peut descendre, mais sera alors remplacée par une équipe réserve évoluant en troisième division. Soulagement pour les Francs Borains et le RFC Seraing, pour l’instant…

Un problème se cache derrière la solution…

À Gand, ça boude. Les Buffalos estiment que cette garantie de non-relégation pour les U23 en D1B était un argument pour voter en faveur de la réforme des différentes divisions, dont celle visant la suppression des play-off en D1. « L’an dernier, les votes ont été achetés grâce à ces quotas. […] Sans leur vote, le changement n’aurait pas eu lieu… », dénonce Sébastien Ronse, représentant du KAA La Gantoise, qui assure qu’une action en justice sera lancée pour annuler la suppression des play-off en Jupiler Pro League.

Si ça prend autant de temps que de rénover le Palais de justice ou de former un gouvernement, on aura une décision finale d’ici 2036.

Un tacle assassin en Jupiler Pro League