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La Turquie et la Suède qualifiées pour le Mondial

QB
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La Turquie et la Suède au Mondial !

Il y aura au moins un Italien à la Coupe du monde. La Turquie, dirigée par Vincenzo Montella, a obtenu sa qualification sur la pelouse du Kosovo ce mardi (0-1). Fisnik Asllani aurait pu devenir un héros national avec sa frappe aux 20 mètres, détournée par Uğurcan Çakır sur la barre (29e). Les Turcs ont cependant trouvé la faille en deuxième période lorsque le renard Kerem Aktürkoğlu a prolongé le tir d’Orkun Kökçü au fond des filets (0-1, 53e). La Turquie retrouvera donc la Coupe du monde cet été, une première depuis sa troisième place en 2002. Elle rejoint les États-Unis, le Paraguay et l’Australie dans le groupe D.

La Suède y sera aussi, et c’est un petit miracle. Lamentables derniers de leur groupe de qualification, mais barragistes grâce à leurs perfs en Ligue des nations contre la Slovaquie, l’Azerbaïdjan et l’Estonie en 2024, les Suédois ont éliminé la Pologne ce mardi au bout d’un match intense (3-2). Anthony Elanga avait lancé la soirée par une frappe barre rentrante, bonifiant la passe dé délicieuse de Yasin Ayari (1-0, 20e). Nicola Zalewski a égalisé en trompant Kristoffer Nordfeldt avec l’aide d’un rebond (1-1, 33e), mais le coup de boule de Gustaf Lagerbielke a redonné l’avantage à la Suède (2-1, 44e).

Les Polonais sont encore revenus à la suite d’un centre de Matty Cash, une remise de Zalewski et la finition de Karol Świderski (2-2, 55e). Les compatriotes du groupe ABBA ont cependant mis à profit le money money money time pour forcer la décision par Viktor Gyökeres, qui a mis le ballon au fond après un cafouillage (3-2, 88e). La Suède sera placée avec les Pays-Bas, le Japon et la Tunisie dans le groupe F. En revanche, pas de troisième Coupe du monde d’affilée pour Robert Lewandowski (37 ans), que l’on voyait peut-être pour la dernière fois sous le maillot polonais.

Et ça, c’est quand même tristoune.

En direct : la Bosnie et l'Italie toujours dos-à-dos

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