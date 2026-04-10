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L'entraîneur adjoint de la Pologne Jacek Magiera est décédé

TC
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L'entraîneur adjoint de la Pologne Jacek Magiera est décédé

C’est une bien triste nouvelle pour le football polonais. Ce vendredi matin, la Fédération polonaise a annoncé le décès de Jacek Magiera, entraîneur adjoint de la sélection âgé de seulement 49 ans. L’ancien joueur du Raków Częstochowa et du Legia Warsaw a perdu connaissance lors d’un footing dans la matinée. Malgré un transport à l’hôpital militaire de Wrocław, le Polonais est décédé peu après.

Ancien joueur du championnat polonais

Entraîneur adjoint de Jan Urban depuis le 17 juillet 2025, Jacek Magiera a d’abord été un joueur régulier du championnat d’Ekstraklasa. Il a notamment disputé 176 rencontres sous les couleurs du Legia Warsaw entre 1997 et 2006. Une fois les crampons raccrochés, le Polonais a débuté une carrière d’entraîneur, passant notamment par plusieurs catégories jeunes de la sélection polonaise. Après ces premières expériences, le natif de Częstochowa s’est installé pendant deux saisons à la tête du Śląsk Wrocław, équipe de seconde division, jusqu’en 2024.

Une seconde carrière fauchée en plein vol.

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TC

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