En direct : le multiplex des barrages

Second et dernier épisode des barrages européens pour la Coupe du monde. L’Italie retrouvera-t-elle un Mondial 12 ans après ? Le Kosovo créera-t-il la surprise ? Aura-t-on des scénarios de dingue ? Pour tout savoir, ça se passe ici.

Bosnie-Herzégovine 0-0 Italie

Kosovo 0-0 Turquie

Tchéquie 1-0 Danemark

Buts : Šulc (4e) pour les Tchèques

Suède 0-0 Pologne

20h49 : Les Tchèques sont les premiers à frapper, et qui d’autre que PAVEL ŠULC pour lancer les hostilités. Une superbe reprise pour mettre la République tchèque devant (1-0) !!!!

20h45 : C’est parti sur les quatre pelouses !

20h43 : Pour rappel, c’est la finale des barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde. Donc en gros : un match sec pour décrocher une qualif’. Coup d’envoi(s) imminent !

20h40 : Sur les autres pelouses, on suivra bien évidemment aussi le Kosovo, qui pourrait faire l’exploit de se qualifier pour la première Coupe du monde de l’histoire s’il bat la Turquie. Sur les deux autres pelouses, Tchèques et Danois vont aussi se bastonner pour un ticket pour l’Amérique, tout comme la Suède et la Pologne, où un intéressant duel Viktor Gyökeres-Robert Lewabdowski s’annonce. Let’s go !

20h38 : Mais attention, en face, les Bosniens ont du caractère : ils ont complètement retourné la situation face au Pays de Galles, et à l’extérieur. En plus : la Bosnie joue cette fois à domicile, dans l’antre exigüe de Zenica. Ce soir pas de goal line, un stade vétuste et une pelouse bien folklorique. Bref : ce sera compliqué pour l’Italie !

20h35 : Les regards seront surtout tournés vers l’Italie pendant ce multiplex. Sans Mondial depuis 2014, la Squadra Azzura espère ne pas revivre une troisième désillusion d’affilée après 2018 et 2022. Pour cela, Gennaro Gattuso a choisi d’aligner la même compo que lors de la victoire face à l’Irlande du Nord. On change pas une équipe qui gagne, et encore plus ce soir !

20h30 : Bonsoir tout le monde ! Ce soir, c’est le grand soir : on va enfin savoir si l’Italie va faire l’exploit de rater une troisième Coupe du monde d’affilée (ou pas), si la Turquie parviendra à se débarrasser de la surprise kosovare et qui des Tchèques, Danois, Suédois et Polonais prendront les deux derniers sésames pour l’Amérique du Nord.

Vous l’aurez compris, ce soir, c’est la grande finale des barrages de la zone Europe pour la Coupe du monde 2026. Et qui dit dernières places à prendre, dit autant d’heureux que de déçus. Restez bien ici, on va avoir de tout : de la joie, des buts de raccroc, de la frustration, des explosions de joie, des pleurs et des scènes de liesse… Tout ce qui fait la beauté de ce sport finalement. Coup d’envoi dans 15 minutes sur les quatre pelouses !

Barrages : tout le monde veut prendre sa place