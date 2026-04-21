Quand Waldemar Kita appelle Pascal Praud à la rescousse

Sacré crossover. Alors que la colère continue de grandir du côté du FC Nantes après la rencontre face à Brest (1-1), Pascal Praud a annoncé à l’antenne que la rencontre pourrait être rejouée après avoir reçu un SMS de Waldemar Kita.

L’heure des pronos

« Il semblerait que le match entre Nantes et Brest, match de football qui s’est terminé à un but partout, le résultat pourrait être remis en cause parce que l’arbitre serait revenu sur certaines décisions », a annoncé face caméra celui qui a un jour été dirigeant des Canaris. L’information lui a été communiquée par Waldemar Kita en personne, le président nantais lui ayant envoyé un SMS en plein direct.

Mais il l'a vraiment dit 🤣 pic.twitter.com/KYs3gpIN7a — Canariforever (@bonneau_joel) April 20, 2026

Une référence, peut-être, au rapport complémentaire de l’arbitre de la rencontre qui a demandé l’annulation du carton rouge donné à Dehmaine Tabibou. Difficile en revanche d’imaginer que le match soit rejoué pour autant.

C’est donc ça, le multivers.

Vahid Halilhodžić en remet une couche sur l’arbitrage