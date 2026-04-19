La bonne opération pour Rennes, le coup de froid pour Nantes

Tout s’accélère. Course à l’Europe et lutte pour le maintien étaient au rendez-vous de ce multiplex de la 30e journée de Ligue 1. Avec la défaite de Marseille face à Lorient samedi (2-0) et la contre-performance de Monaco contre Auxerre (2-2), Rennes avait l’occasion de récupérer la quatrième place du classement, synonyme de Ligue des champions. En queue de peloton, Metz et Nantes avaient l’occasion de se relancer pour tenter de sauver leur peau en Ligue 1.

Face aux défaillances de ses concurrents, Rennes n’a pas tremblé face à Strasbourg. Alors que Gary O’Neil a choisi de faire tourner son onze de départ après la qualification en demi-finale de Ligue Conférence, les Strasbourgeois ont manqué de tout dans cette rencontre. De leur côté les protégés de Franck Haise ont su se montrer réalistes quand il le fallait. C’est évidemment, Esteban Lepaul, le serial buteur des Rouge et noir qui a permis à la formation bretonne de prendre les devants dans la rencontre et prendre la tête du classement des buteurs du championnat (0-1, 20e). Mais c’est en seconde période où les Rennais ont accéléré la cadence. Breel Embolo est parvenu à inscrire le but du break grâce à la superbe déviation au premier poteau de Lepaul sur corner vers l’international suisse qui n’a eu qu’à pousser le cuir de la poitrine dans le but vide (0-2, 50e). Moins de deux minutes plus tard, Mousa Al-Tamari a confirmé la victoire rennaise, après une récupération haute de l’inévitable Lepaul, Ludovic Blas a hérité du ballon avant de lancer parfaitement Al-Tamari qui n’a laissé aucune chance à Mike Penders sur sa frapee (0-3, 52e). Une victoire synonyme donc de quatrième place au classement, l’odeur de la Ligue des champions se fait ainsi de plus en plus sentir du côté de l’Ille-et-Vilaine.

Le Paris FC se rassure, Nantes rattrapé

Opposé à Metz, le Paris FC a assuré l’essentiel en s’imposant à Saint-Symphorien. Lancée par Alimani Gory avec l’ouverture du score (0-1, 21e), l’équipe pilotée par Antoine Kombouaré n’a pas conservé son avance au score longtemps. Alors que les Parisiens pensaient avoir fait le plus dur, Giorgi Kvilitaia, entré en jeu deux minutes plus tôt pour pallier la blessure de Habib Diallo, est parvenu à ramener les Grenats à hauteur en profitant de l’erreur de la charnière centrale parisienne pour filer au but et conclure d’une volée du pied droit (1-1, 31e). Mais comme souvent cette saison pour les Messins, l’efficacité aussi bien offensive que défensive n’a pas été au rendez-vous et Otávio a su en profiter pour offrir la victoire au PFC (1-2, 69e). Ilan Kebbal est venu confirmer la victoire parisienne en claquant un but du droit en fin de rencontre et ainsi permettre aux Parisiens d’empocher un deuxième succès consécutif pour la première fois depuis août (1-3, 89e).

Nantes n’y arrive toujours pas. Pourtant parfaitement lancé par Mostafa Mohamed qui n’avait plus inscrit le moindre but avec les Canaris depuis le 25 janvier dernier face à Nice (1-0, 9e), Nantes a du toutefois s’employer pour conserver ses trois points. Malgré la faible opposition des Ty-Zefs, Dehmaine Tabibou a été exclu peu après l’heure de jeu pour avoir fauché Luc Zogbé qui filait seul au but (65e). Vahid Halilhodžić n’a pas pu assister jusqu’au bout à la rencontre puisque le tacticien nantais a été expulsé à son tour quelques minutes plus tard pour s’en être pris au corps arbitral (69e). Nantes a longtemps cru à la victoire, mais Brendan Chardonnet est venu briser les rêves des Canaris en égalisant dans le temps additionnel en reprenant parfaitement le coup franc frappé par Romain Del Castillo (1-1, 90e+6). Avec cinq points de retard sur Auxerre alors qu’il reste encore cinq matchs à jouer pour Nantes, l’ombre de la Ligue 2 pèse de plus en plus sur les épaules des Canaris.

À suivre.

Metz 1-3 Paris FC

Buts : Kvilitaia (31e) pour les Grenats // Gory (21e), Otávio (69e), Kebbal (89e) pour le PFC

Nantes 1-X Brest

Buts : Mohamed (9e) pour les Canaris // Chardonnet (90e+6) pour les Ty-Zefs

Expulsion : Tabibou (65e)

Strasbourg 0-3 Rennes

Buts : Lepaul (20e), Embolo (50e), Al-Tamari (52e) pour les Rouge et noir

Avec son but à Strasbourg, Estéban Lepaul devient seul meilleur buteur de Ligue 1