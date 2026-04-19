Monaco cale à son tour dans la course à l'Europe

Monaco 2-2 Auxerre

Buts : Fati (56e) et Balogun (59e SP) pour l’ASM // Danois (11e) et Sinayoko (33e) pour l’AJA

D’abord à côté de la plaque et menée de deux buts, puis révoltée après la pause, l’AS Monaco partage finalement les points avec Auxerre (2-2). Une bien mauvaise opération en vue de la Ligue des champions pour les uns, de quoi entretenir l’espoir du maintien pour les autres. Après une entame intéressante, l’ASM s’endort pourtant complètement. Sur un corner mal repoussé, Kévin Danois envoie une reprise de volée téléguidée dans le petit filet pour glacer l’ambiance avec style (0-1, 11e). Paradoxalement, les Monégasques frisent alors le hors-sujet. Et en particulier Lukáš Hrádecký, sollicité à plusieurs reprises et qui finit par complètement se trouer sur ce bel enchaînement de Lassine Sinayoko depuis l’entrée de la surface (0-2, 33e). Comme la semaine passée dans la capitale, le Rocher ne répond plus.

🤯 𝗨𝗡 𝗣𝗘́𝗧𝗔𝗥𝗗 𝗘𝗡 𝗗𝗘́𝗕𝗨𝗧 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 ! C'est signé l'espoir français Kévin Danois et ça fait 0-1 !#ASMAJA pic.twitter.com/y7qm0oC4oa — L1+ (@ligue1plus) April 19, 2026

Le grand huit de Balogun

Cette fois cependant, la bande de Sébastien Pocognoli profite de la mi-temps pour retrouver du réseau. Dans le sillage de l’entrant Simon Adingra, Monaco retrouve un visage digne d’un candidat à l’Europe. Moment choisi par Ansu Fati pour rappeler l’étendue de son talent et réduire la marque en beauté depuis l’entrée de la surface (1-2, 56e). Touchée, l’AJA se saborde dans la foulée avec une sortie manquée de Donovan Léon, qui offre l’opportunité à Folarin Balogun d’égaliser depuis le point de penalty (2-2, 59e). Histoire de marquer dans un huitième match consécutif, série en cours. Le début de la fin pour les visiteurs ? Pas vraiment : désormais recroquevillés dans leur camp et privés de Léon, blessé quelques minutes plus tard, les Auxerrois trouvent les ressources pour ramener un nul capital et rester à quatre points de Nice et de la ligne de flottaison. Comme l’OM et Lille samedi, Monaco se rate.

Personne ne veut jouer l’Europe, visiblement.

Les matchs entre clubs français en Coupes d’Europe, une vraie rareté