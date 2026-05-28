La liste de l'Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2026 avec 19 joueurs locaux

Le temps de Benni McCarthy et Pierre Issa paraît si loin. La Fédération sud-africaine de football a communiqué, ce mercredi, la liste des 26 joueurs sélectionnés par Hugo Broos pour disputer la Coupe du monde 2026 avec l’Afrique du Sud.

Huitièmes de finaliste de la CAN 2025, les Bafana Bafana se présenteront à la face du monde avec 19 joueurs évoluant dans le championnat local, dont le gardien de but Ronwen Williams, Teboho Mokoena ainsi que plusieurs de leurs coéquipiers du Mamelodi Sundowns, vainqueur de la Ligue des champions africaine. Les Orlando Pirates, sacrés champions d’Afrique du Sud, comptent 8 de leurs membres dans la liste finale.

The final Bafana Bafana 🇿🇦🔥 2026 FIFA World Cup squad is LOCKED IN! ⚽💛💚 From the safe hands in goal to the clinical forwards, these are the players who will represent South Africa on the global stage. ​#BafanaPride@adidasfootball @adidasza @rexona_sa @standardbankza… pic.twitter.com/d9B9NPIpqF — Bafana Bafana (@BafanaBafana) May 27, 2026

Placés dans le groupe A, les Sud-Africains affronteront la Corée du Sud, la Tchéquie, mais surtout le Mexique à l’occasion du match d’ouverture, le 11 juin. Les deux équipes avaient déjà ouvert le bal lors de la Coupe du monde 2010 organisée en Afrique du Sud.

Retour vers le futur 2 en version football.

À près d’un mois du coup d’envoi, embrouilles sur le lieu de la CAN féminine