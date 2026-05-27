Un petit nouveau au rassemblement de l’équipe de France

Un joueur en même temps droitier, en même temps droitier. Période de foot pour le président de la République. Après avoir assisté à la finale de la Coupe de France entre Lens et Nice, Emmanuel Macron se rend à Clairefontaine ce mardi 2 juin. Il y saluera l’équipe de France masculine avant qu’elle ne décolle vers les Amériques, et la sélection féminine, en train de préparer l’Euro 2027.

Le président avait déjà fait le trajet à Clairefontaine en 2018 et 2022, avant que les Bleus filent en Russie et au Qatar. « À cette occasion, le chef de l’État échangera avec les joueurs ainsi que le staff technique de l’équipe de France de football masculine afin de leur apporter son soutien et celui de tout le pays, » a indiqué l’Élysée.

S’il peut éviter de blesser un joueur.

Pierre Sage donne son onze idéal des Bleus pour le Mondial