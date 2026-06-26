Grâce au triplé de Dembélé, la France mène à la mi-temps

Une première mi-temps Ousmane Dembélésque. À la pause, la France mène 3-1 contre la Norvège grâce au triplé d’Ousmane Dembélé. Brillant sur son côté droit, le Ballon d’or a inscrit trois buts en moins de 25 minutes. Entre temps, Thelo Aasgaard avait réduit la marque après un joli mouvement des hommes de Ståle Solbakken.

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Sur le chemin de la première place

Grâce à ce résultat pour l’instant favorable, les Bleus se rapprochent doucement mais sûrement de la première place du groupe I. Avant le festival d’Ousmane Dembélé, le sélectionneur norvégien avait remis un bouquet de fleurs à Guy Stéphan pour partager ses condoléances à Didier Deschamps, endeuillé par sa la perte de mère et absent pour ce France-Norvège.

Les Bleus rendent pour l’instant un bel hommage au double D.