Guy Stéphan : « Il faut assumer notre déséquilibre »

Présent – en costume – pour la conférence de presse suivant le franc succès de la France face à la Norvège (4-1), Guy Stéphan a commencé par dire qu’il n’avait « pas eu Didier depuis ce matin », avant de se montrer enthousiaste au regard de la prestation des siens : « J’ai aimé les une-deux-trois, la mobilité, les trois buts d’Ousmane, pas commun dans un match de Coupe du Monde, mais aussi le but de la tête de Désiré Doué, qui est je crois le premier de sa carrière. J’ai moins aimé les situations où l’on est tombés dans la facilité, pour être pointilleux, d’autant que plus ça va aller, plus les adversaires seront de qualité. Je ne dis pas que la Norvège n’est pas de qualité mais ils n’ont pas mis l’équipe-type. »

L’adjoint historique de Didier Deschamps a également loué la prestation de Mike Maignan, critiqué après son match initial face au Sénégal : « Il n’a pas été affecté par ça, j’en suis sûr. Pour le premier but il ne peut pas grand-chose et ensuite il a été impeccable. »

Estimant qu’il était trop tôt pour dire que cette équipe de France était plus forte que celle de 2022 – « Il y a à la fois l’aspect offensif et défensif, et la moitié des joueurs du groupe n’avaient jamais joué de match de Coupe du Monde, donc pour l’instant je ne nous vois pas plus fort, non » – Stéphan a assumé la nature « déséquilibrée » des Bleus, une équipe « pimpante, avec des étincelles, beaucoup de feintes et de dribbles, le revers de la médaille étant quelque fois ce déséquilibre, qu’il faut assumer tout en cherchant à l’améliorer. »

Enfin, il a été confirmé que les joueurs recevront la visite de leurs familles dès ce soir et jusqu’à demain 14h au Four Seasons de Boston, un « oxygène indispensable » en compagnie des épouses, parents, enfants, et « petits-enfants en ce qui me concerne » Avant d’ajouter : « Didier Deschamps sera à l’entraînement dès demain après-midi, il y a la satisfaction du devoir accompli mais je suis très content qu’il revienne, on va pouvoir reprendre notre duo pour des matchs qui comptent. »

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