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- Gr.I
- France-Norvège (1-4)
Les notes des Bleus contre la Norvège
Très vite dominatrice grâce au triplé de Dembélé, la France a dompté une Norvège B pour terminer en tête de son groupe. Forcément, cette belle copie offre des notes globalement positives aux Bleus.
Gardien
Mike Maignan
Mis à part un rappel à l’ordre, son passage à l’antenne était convaincant. Pierre-Emmanuel Barré.
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Défenseurs
Theo Hernández
Google Gemini est formel : il possède plus de minutes jouées en équipe nationale que Dayot Upamecano. Pour l’aptitude à bien défendre, c’est autre chose.
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Dayot Upamecano
Il est tellement fort qu’Erling Haaland n’a eu aucun ballon à se mettre sous la dent. Remplacé par Ibrahima Konaté (76e), qui n’a pas non plus croisé le cyborg.
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Maxence Lacroix
Pour sa première titularisation en Coupe du monde, sa liberté a guidé le peuple. Maxence Delacroix.
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Jules Koundé
La touche style des Bleus avait à cœur de réaliser une prestation très fraîche avec son maillot menthe. Mission accomplie.
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Milieux
Manu Koné
Plus le temps passe, plus sa présence dans les hautes sphères de l’Etat semble indispensable. Manu Koné > Manu Macron.
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Aurélien Tchouaméni
Tête baissée en soutien à son sélectionneur lors de l’hymne national, mais tête haute pour faire le lien entre la défense et l’attaque. The Bridge.
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Michael Olise
Cette cartouche s’est enraillée dans le barillet bleu. Pas grave, trois balles étaient déjà parties. Remplacé par Rayan Cherki (65e), chargeur plein.
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Attaquants
Désiré Doué
Le mot de la fin était toujours aussi parisien. Back 2 Bleu.
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Ousmane Dembélé
Si la température moyenne en France affichait 37 degrés aujourd’hui, Dembouz a fait monter le thermomètre encore plus haut à Boston. La canicule. Remplacé par Bradley Barcola (65e), initials BB.
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Kylian Mbappé
En l’absence de son sélectionneur, il a pris ses responsabilités pour privilégier le partage à l’ego. Remplacé par Jean-Philippe Mateta (87e), comme dans un rêve.
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Par Antoine Donnarieix