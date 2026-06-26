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Les notes des Bleus contre la Norvège

Par Antoine Donnarieix
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Les notes des Bleus contre la Norvège

Très vite dominatrice grâce au triplé de Dembélé, la France a dompté une Norvège B pour terminer en tête de son groupe. Forcément, cette belle copie offre des notes globalement positives aux Bleus.

Gardien

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Mike Maignan

Mis à part un rappel à l’ordre, son passage à l’antenne était convaincant. Pierre-Emmanuel Barré.

Note de la rédaction 8/10
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Défenseurs

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Theo Hernández

Google Gemini est formel : il possède plus de minutes jouées en équipe nationale que Dayot Upamecano. Pour l’aptitude à bien défendre, c’est autre chose.

Note de la rédaction 3/10
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Votre note /10

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Dayot Upamecano

Il est tellement fort qu’Erling Haaland n’a eu aucun ballon à se mettre sous la dent. Remplacé par Ibrahima Konaté (76e), qui n’a pas non plus croisé le cyborg.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Maxence Lacroix

Pour sa première titularisation en Coupe du monde, sa liberté a guidé le peuple. Maxence Delacroix.

 

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Jules Koundé

La touche style des Bleus avait à cœur de réaliser une prestation très fraîche avec son maillot menthe. Mission accomplie.

Note de la rédaction 6/10
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Milieux

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Manu Koné

Plus le temps passe, plus sa présence dans les hautes sphères de l’Etat semble indispensable. Manu Koné > Manu Macron.

Note de la rédaction 8/10
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Votre note /10

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Aurélien Tchouaméni

Tête baissée en soutien à son sélectionneur lors de l’hymne national, mais tête haute pour faire le lien entre la défense et l’attaque. The Bridge.

Note de la rédaction 7/10
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Votre note /10

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Michael Olise

Cette cartouche s’est enraillée dans le barillet bleu. Pas grave, trois balles étaient déjà parties. Remplacé par Rayan Cherki (65e), chargeur plein.

Note de la rédaction 6/10
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Attaquants

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Désiré Doué

Le mot de la fin était toujours aussi parisien. Back 2 Bleu.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

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Ousmane Dembélé

Si la température moyenne en France affichait 37 degrés aujourd’hui, Dembouz a fait monter le thermomètre encore plus haut à Boston. La canicule. Remplacé par Bradley Barcola (65e), initials BB.

Note de la rédaction 10/10
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Votre note /10

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Kylian Mbappé

En l’absence de son sélectionneur, il a pris ses responsabilités pour privilégier le partage à l’ego. Remplacé par Jean-Philippe Mateta (87e), comme dans un rêve.

Note de la rédaction 8/10
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Par Antoine Donnarieix

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