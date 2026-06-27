Désiré Doué refuse tout excès de confiance

Sûr comme un Bleu. Vainqueure de la Norvège toute en sérénité, l’équipe de France a conclu sa phase de poules par un rare trois sur trois. De quoi aborder la suite de la compétition avec le capital confiance au maximum. « Je ne parlerais pas d’excès de confiance. Je pense qu’on sait qu’on a la qualité pour faire mal à toutes les équipes », a tenu à tempérer Désiré Doué après la rencontre au micro de M6.

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Des Bleus qui ont construit de sérieux repères collectifs, notamment sur le plan offensif où le Parisien s’est une nouvelle fois éclaté aux côtés de Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. « On a des joueurs de talent partout, on se comprend aussi sur le terrain, poursuit-il. Aujourd’hui, Ousmane met un triplé, mais ça peut être Kylian ou Michael. Franchement, c’est magnifique. Il faut qu’on continue comme ça. »

Pile les deux autres mecs qui l’ont déjà fait en Bleus, bien vu.

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