S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. I
  • Norvège-France (1-4)

Désiré Doué refuse tout excès de confiance

TB
Réactions
Désiré Doué refuse tout excès de confiance

Sûr comme un Bleu. Vainqueure de la Norvège toute en sérénité, l’équipe de France a conclu sa phase de poules par un rare trois sur trois. De quoi aborder la suite de la compétition avec le capital confiance au maximum. « Je ne parlerais pas d’excès de confiance. Je pense qu’on sait qu’on a la qualité pour faire mal à toutes les équipes », a tenu à tempérer Désiré Doué après la rencontre au micro de M6.

Embed t.co

Des Bleus qui ont construit de sérieux repères collectifs, notamment sur le plan offensif où le Parisien s’est une nouvelle fois éclaté aux côtés de Michael Olise, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. « On a des joueurs de talent partout, on se comprend aussi sur le terrain, poursuit-il. Aujourd’hui, Ousmane met un triplé, mais ça peut être Kylian ou Michael. Franchement, c’est magnifique. Il faut qu’on continue comme ça. »

Pile les deux autres mecs qui l’ont déjà fait en Bleus, bien vu.

Mike Maignan déjà l'égal d'Hugo Lloris sur les penaltys

TB

Commentaires

Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



50
Revivez Sénégal - Irak (5-0)
Revivez Sénégal - Irak (5-0)

Revivez Sénégal - Irak (5-0)

Revivez Sénégal - Irak (5-0)
14
Revivez Norvège - France (1-4)
Revivez Norvège - France (1-4)

Revivez Norvège - France (1-4)

Revivez Norvège - France (1-4)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.