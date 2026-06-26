- Mondial 2026
- Gr. I
- Sénégal-Irak
En direct : Sénégal - Irak (0-0)
Comme sur toutes les pelouses aujourd'hui, minute de silence en hommage aux victimes du tremblement de terre au Venezuela...
Est-ce que vous voyez le Sénégal se qualifier ? Ou l'Irak créer la surprise ? À vos claviers les amis !
Le décor est posé, et ça tombe bien car les joueurs sont entrés sur la pelouse de Toronto. On écoute tranquillement les hymnes et on y go !
Sans oublier que ce soir, on est pas très loin de Boston (enfin, à l'échelle du continent nord-américain), au BMO Field de Toronto ! Bon, on va pas se mentir, on a le double écran aussi sur le match des Bleus.
Hello la team ! Bon, on sait que la plupart d'entre vous seront devant le match des Bleus (sur notre super live dispo ici), mais y a aussi un gros match à suivre ici entre le Sénégal et l'Irak. Les Lions de la Teranga n'ont pas d'autre choix que de gagner, avec une grosse différence de buts, pour prétendre prendre le train des meilleurs troisièmes.
De leur côté, les Irakiens sont dans la même situation que leurs adversaires, avec zéro point et donc tout à jouer dans la course à la troisième place qualificative. Eh ouais, y a aussi de l'enjeu dans cet autre match du groupe I ! Alors restez-bien avec nous pour suivre tout ça !
Sénégal
Irak
Par Théo Juvenet