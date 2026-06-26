En direct : Sénégal - Irak (0-0)

Hello la team ! Bon, on sait que la plupart d'entre vous seront devant le match des Bleus (sur notre super live dispo ici), mais y a aussi un gros match à suivre ici entre le Sénégal et l'Irak. Les Lions de la Teranga n'ont pas d'autre choix que de gagner, avec une grosse différence de buts, pour prétendre prendre le train des meilleurs troisièmes.

De leur côté, les Irakiens sont dans la même situation que leurs adversaires, avec zéro point et donc tout à jouer dans la course à la troisième place qualificative. Eh ouais, y a aussi de l'enjeu dans cet autre match du groupe I ! Alors restez-bien avec nous pour suivre tout ça !