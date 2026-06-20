S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr. D
  • Turquie-Paraguay (0-1)

Un Paraguay écœurant braque la Turquie

Par Ulysse Llamas
2' 2 minutes
3 Réactions
Un Paraguay écœurant braque la Turquie

80 % de possession, une trentaine de tirs et une défaite : le football a montré aux Turcs qu'il savait être maudit, même la nuit. Le Paraguay s'impose de justesse (1-0) et élimine déjà la Turquie du Mondial.

Turquie 0-1 Paraguay

But : Galarza (2e) pour l’Albirroja

Expulsion : Almirón (45e +3) côté paraguayen

Quand un match démarre à cinq heures, combien de téléspectateurs se réveillent-ils avant l’horaire du coup d’envoi ? Combien choisissent-ils d’attendre la fin du match pour s’endormir ? C’est avec ce dilemme que le Turquie-Paraguay a commencé. Il était cinq heures du matin. L’heure à laquelle Paris s’éveille, ou s’endort, donc. Au type qui chante que les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins d’balais, un vers peut être ajouté : Turquie et Paraguay sont pleins d’attraits (0-1).

Pierre, papier, Enciso

Julio Enciso, Miguel Almirón et Turco-paraguayens ont offert une magnifique heure bleu, cette période avant le lever du soleil, où le ciel se remplit d’un bleu clair. Très clair. Le mérite revient d’abord à Matías Galarza. Affamé comme un teufeur qui n’a pas mangé, il a marqué le but le plus rapide de ce Mondial (0-1, 2e). Puis à l’activité d’Arda Güler et des joueurs de Vincenzo Montella. Les Turcs ont encerclé les buts paraguayens sans réussite, à l’image de cette tête sur la barre de Müldür (34e). En contre, Julio Enciso montre sa classe et brime son adversaire, incapable de marquer le moindre but malgré une trentaine de frappe.

Embed x.com

Le stupide carton rouge obtenu par Miguel Almirón, qui n’a pas vu Gianluca Prestianni, ne change rien, ou presque. Les Turcs se procurent des situations, mais quand ce n’est pas Alderete qui dévie une frappe sur son gardien (58e), c’est Gül qui n’est pas assez précis (59e), Yildiz qui enroule trop sa frappe (60e) ou Demiral qui vendange (80e). Sa dernière tête ne change rien (90e +7). Julio Enciso, parfait loup-garou, gratte les précieuses secondes qu’il faut au Paraguay, qui ira chercher sa qualification contre l’Australie. Les Turcs ont tiré 62 fois au but en deux matchs. Ils sont éliminés de leur premier Mondial depuis 2022. Il est 7 heures.

Turquie (4-2-3-1) : Çakır – Müldür, Demiral, Bardakcı (Kökçü, 86e), Kadıoğlu (Elmali, 71e) – Yüksek (Uzun, 60e), Çalhanoğlu (cap.) – Akgün (Gül, 60e), Güler, Yildiz – Aktürkoğlu (Yilmaz, 46e). Sélectionneur : Vincenzo Montella.

Paraguay (4-4-2) : Gill – Cáceres (Maidana, 81e), G. Gómez, Alderete, Alonso – Almirón, Cubas, D. Gómez (Velazquez, 67e), Galarza (Canale, 90e +2) – Pitta (Bobadilla, 46e), Enciso (Avalos, 90e +2). Sélectionneur : Gustavo Alfaro.

Revivez Turquie-Paraguay (0-1)

Par Ulysse Llamas

Commentaires

Les membres ont posté 3 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Boutique SO - Magazines

Magazine Society "13 novembre" spécial 10 ans

à partir de 6.90€



01
Revivez Turquie-Paraguay (0-1)
Revivez Turquie-Paraguay (0-1)

Revivez Turquie-Paraguay (0-1)

Revivez Turquie-Paraguay (0-1)
30
Revivez Brésil-Haïti (3-0)
Revivez Brésil-Haïti (3-0)

Revivez Brésil-Haïti (3-0)

Revivez Brésil-Haïti (3-0)
01
Revivez Écosse-Maroc (0-1)
Revivez Écosse-Maroc (0-1)

Revivez Écosse-Maroc (0-1)

Revivez Écosse-Maroc (0-1)
20
Revivez États-Unis - Australie (2-0)
Revivez États-Unis - Australie (2-0)

Revivez États-Unis - Australie (2-0)

Revivez États-Unis - Australie (2-0)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.