Un Paraguay écœurant braque la Turquie

80 % de possession, une trentaine de tirs et une défaite : le football a montré aux Turcs qu'il savait être maudit, même la nuit. Le Paraguay s'impose de justesse (1-0) et élimine déjà la Turquie du Mondial.

Turquie 0-1 Paraguay

But : Galarza (2e) pour l’Albirroja

Expulsion : Almirón (45e +3) côté paraguayen

Quand un match démarre à cinq heures, combien de téléspectateurs se réveillent-ils avant l’horaire du coup d’envoi ? Combien choisissent-ils d’attendre la fin du match pour s’endormir ? C’est avec ce dilemme que le Turquie-Paraguay a commencé. Il était cinq heures du matin. L’heure à laquelle Paris s’éveille, ou s’endort, donc. Au type qui chante que les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins d’balais, un vers peut être ajouté : Turquie et Paraguay sont pleins d’attraits (0-1).

Pierre, papier, Enciso

Julio Enciso, Miguel Almirón et Turco-paraguayens ont offert une magnifique heure bleu, cette période avant le lever du soleil, où le ciel se remplit d’un bleu clair. Très clair. Le mérite revient d’abord à Matías Galarza. Affamé comme un teufeur qui n’a pas mangé, il a marqué le but le plus rapide de ce Mondial (0-1, 2e). Puis à l’activité d’Arda Güler et des joueurs de Vincenzo Montella. Les Turcs ont encerclé les buts paraguayens sans réussite, à l’image de cette tête sur la barre de Müldür (34e). En contre, Julio Enciso montre sa classe et brime son adversaire, incapable de marquer le moindre but malgré une trentaine de frappe.

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Le stupide carton rouge obtenu par Miguel Almirón, qui n’a pas vu Gianluca Prestianni, ne change rien, ou presque. Les Turcs se procurent des situations, mais quand ce n’est pas Alderete qui dévie une frappe sur son gardien (58e), c’est Gül qui n’est pas assez précis (59e), Yildiz qui enroule trop sa frappe (60e) ou Demiral qui vendange (80e). Sa dernière tête ne change rien (90e +7). Julio Enciso, parfait loup-garou, gratte les précieuses secondes qu’il faut au Paraguay, qui ira chercher sa qualification contre l’Australie. Les Turcs ont tiré 62 fois au but en deux matchs. Ils sont éliminés de leur premier Mondial depuis 2022. Il est 7 heures.

Turquie (4-2-3-1) : Çakır – Müldür, Demiral, Bardakcı (Kökçü, 86e), Kadıoğlu (Elmali, 71e) – Yüksek (Uzun, 60e), Çalhanoğlu (cap.) – Akgün (Gül, 60e), Güler, Yildiz – Aktürkoğlu (Yilmaz, 46e). Sélectionneur : Vincenzo Montella.

Paraguay (4-4-2) : Gill – Cáceres (Maidana, 81e), G. Gómez, Alderete, Alonso – Almirón, Cubas, D. Gómez (Velazquez, 67e), Galarza (Canale, 90e +2) – Pitta (Bobadilla, 46e), Enciso (Avalos, 90e +2). Sélectionneur : Gustavo Alfaro.

Revivez Turquie-Paraguay (0-1)