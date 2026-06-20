Les excuses d’Arda Güler

La Turquie, c’est au lit ! À la suite de sa défaite contre le Paraguay dans la nuit de vendredi à samedi, l’Ay-Yıldızlılar est déjà éliminée de cette Coupe du monde. Un scénario catastrophe pour une nation de retour au Mondial 24 ans après sa dernière participation. Leader technique de cette équipe ridiculisée tour à tour par l’Australie et le Paraguay, Arda Güler a tenu à s’excuser auprès des 87 millions de Turcs.

Qu’est-ce qu’elle a ma Güler ?

« Nous avons honte. Nous jouons tous pour des clubs de haut niveau et nous devrions faire beaucoup mieux dans cette compétition », a déclaré le joueur du Real Madrid en zone mixte, quelques minute après l’élimination de son pays, déjà défait par l’Australie au premier match. « Nous n’avons pas marqué de but en deux matchs. Tout au long de ma carrière en équipe nationale, je ferai de mon mieux pour faire oublier ce tournoi », a-t-il promis.

Avant de plier bagages et de profiter des plages de Mesrin, Alanya ou encore Izmir, Arda Güler et son équipe disputeront une rencontre pour du beurre contre l’étonnante équipe des États-Unis le 26 juin prochain à 5 h du matin, heure d’Istanbul.

À cette heure-là, les rives du Bosphore seront désertes…

Revivez Turquie-Paraguay (0-1)