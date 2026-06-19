Mondial 2026Gr. DTurquie-Paraguay En direct : Turquie-Paraguay (0-0) Par Ulysse Llamas le Vendredi 19 Juin à 09:39 Réactions 0 - 0 À jouer Live Temps forts Compos Effectifs Afficher tous les messages Turquie Altay Bayindir Uğurcan Çakır Mert Günok Ozan Kabak Zeki Çelik Kaan Ayhan Samet Akaydin Mert Müldür Merih Demiral Çağlar Söyüncü Abdulkerim Bardakçı Hakan Çalhanoğlu İsmail Yüksek İrfan Can Kahveci Ferdi Kadıoğlu Orkun Kökçü Salih Özcan Arda Güler Yunus Akgün Oğuz Aydın Kenan Yildiz Deniz Gül Kerem Akturkoglu Barış Alper Yılmaz (Attaquant) Eren Elmali Can Uzun Paraguay Gustavo Gómez Fabián Balbuena Junior Alonso Omar Alderete Gustavo Velazquez Braian Ojeda Miguel Almirón Andrés Cubas Julio Enciso Gabriel Ávalos Diego Gómez Antonio Sanabria Gustavo Caballero Roberto Junior Fernández Orlando Gill Gastón Oliveira Juan José Cáceres José Canale Alexandro Maidana Damián Bobadilla Alejandro Romero Matías Galarza Ramón Sosa Álex Arce Isidro Pitta Mauricio Maghalhaes Par Ulysse Llamas Commentaires Les membres ont posté 0 commentaire sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant . Voir les commentaires