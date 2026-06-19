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La Fédération iranienne va porter plainte auprès de la FIFA

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La Fédération iranienne va porter plainte auprès de la FIFA

Des conditions de préparation à géopolitique variable. La Fédération iranienne de football va porter plainte auprès de la FIFA, en raison des « restrictions » qui sont « imposées » à son équipe pendant le Mondial 2026, l’empêchant selon elle d’aborder sereinement son prochain match contre la Belgique à Los Angeles (dimanche, 21 heures), a annoncé un responsable de la sélection ce jeudi auprès de l’AFP.

Le principe d’égalité bafoué

Cette plainte intervient alors que des membres du staff de la Team Melli n’avaient pas obtenu de visa, que l’équipe n’a pu arriver « qu’un jour avant le match » contre la Nouvelle-Zélande (2-2) au lieu de deux et était rentrée aussitôt à Tijuana, dans son camp de base mexicain.

Le capitaine Mehdi Taremi et un membre du staff iranien avaient également été retenus un moment à l’aéroport de Los Angeles, alors que toute l’équipe attendait dans l’avion pour partir. Ces « restrictions sont contraires au principe d’égalité des conditions pour toutes les équipes participantes et risquent de nuire à la préparation », a ajouté le même responsable de la sélection dans un communiqué.

Le feuilleton « scandales » de la Coupe du monde américaine n’est pas clos.

Un commentateur turc suspendu pour une erreur bête

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