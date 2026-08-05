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L'OM achève parfaitement son stage aux Pays-Bas avec une victoire face à Al-Shahaniya

LB
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L'OM achève parfaitement son stage aux Pays-Bas avec une victoire face à Al-Shahaniya

Olympique de Marseille 3-0 Al-Shahaniya

Buts : Paixão (36e), Abdelli (56e), Timber (77e) pour les Phocéens

La tête dans le guidon. L’OM continue sa route pour sa préparation à la saison 2026-2027 et ajoute un troisième succès en quatre rencontres. Actuellement en stage aux Pays-Bas, du côté du KNVB Campus de Zeist, les Olympiens se sont imposés 3 à 0 face au club qatarien Al-Shahaniya.

Paixão en pleine bourre

Après avoir galéré à se défaire de Nîmes le 30 juillet dernier (2-1), les Phocéens se sont rassurés ce mercredi en dominant de la tête et des crampons leurs adversaires du jour. Malgré l’absence de recrues pour le moment, Bruno Genesio a de nouveau aligné un onze mêlant jeunesse et cadres. Déjà buteur face aux Crocos, Igor Paixão s’est de nouveau montré incisif dès l’entame du match. Particulièrement remuant sur son côté gauche, le numéro 14 marseillais a fait chauffer les gants adverses (1e, 9e, 12e, 31e) avant de régler la mire pour offrir le premier but provençal de la rencontre, en concluant parfaitement le centre d’Emerson Palmieri (1-0, 36e).

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Malgré les changements à la mi-temps, les Olympiens ont conservé leur assise sur les cages d’Al-Shahaniya. Sous le feu des critiques depuis son arrivée dans la cité phocéenne lors du dernier mercato hivernal, Himad Abdelli est venu inscrire son premier but de la saison juste avant l’heure de jeu après s’être retrouvé à la réception du centre de Kelyann Bezahaf (2-0, 56e). Bezahaf, qui a signé son premier contrat pro avec les Ciel et blancs le 9 juillet dernier, est pour le moment la bonne surprise de la préparation marseillaise. Le succès marseillais a été confirmé par Quinten Timber, à la conclusion d’un superbe mouvement collectif phocéen (3-0, 77e). Les Olympiens retrouveront le Vélodrome dimanche pour y affronter l’Athletic Club.

Tant qu’il y a de l’espoir.

L'OM a fait appel à une agence pour vendre ses joueurs

LB

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