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Les confessions déchirantes de Gaël Kakuta sur la santé mentale des footballeurs

ABS
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Les confessions déchirantes de Gaël Kakuta sur la santé mentale des footballeurs

Un sujet trop souvent mis de côté et pas assez pris au sérieux. Dans un entretien donné à Capté, Gaël Kakuta s’est livré en détails sur les rapports des footballeurs à leur santé mentale. Pour le meneur de jeu, le constat est clair :  « 99,9% [des footballeurs] sont tristes .» D’autant plus que, selon lui, « personne ne se soucie de comment ils se sentent vraiment ».

Kakuta s’est livré sur sa dépression

Kakuta déplore également un monde du foot en manque d’authenticité dans lequel les footballeurs « portent des masques » avant de lancer un très explicite : « C’est bien de prétendre être joyeux mais la nuit, est-ce que tu dors ? »

Au cours de l’entretien, l’homme aux 19 clubs visités en carrière partage également avoir lui même vécu de nombreux épisodes dépressifs au cours de sa carrière, dont un récent suite au décès de sa mère. Kakuta explique être sorti de ce mal-être par la religion et après avoir « rencontré Jésus », selon lui «la plus grande victoire de [sa] vie ».

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